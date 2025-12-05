İsrail ateşkes ihlallerine devam ediyor! Gazze ve Han Yunus'a hem havadan hem de denizden saldırı

İsrail topçu birlikleri, sabahın erken saatlerinden bu yana Gazze şehrinin doğusunda yer alan Tuffah Mahallesi ile Han Yunus’un doğu bölgelerini belirli aralıklarla birkaç saat boyunca hedef aldı.

Tanıklar, İsrail hücumbotlarının Han Yunus sahili açıklarında denize çok sayıda mermi attığını, İsrail helikopterlerinin de şehrin doğusuna yoğun şekilde ateş açtığını belirtti.