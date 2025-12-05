Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Ali Osman Polat

Gazze'deki soykırımın psikolojik bedeli! İsrailli asker, yaşadığı travmaya dayanamayarak intihar etti

İsrail ordusunda yedek subay olarak görev yapan 28 yaşındaki Thomas Edzgauskas'ın, Gazze Şeridi'ndeki kara saldırılarına katıldıktan sonra "ağır psikolojik sıkıntılar" çektiği ve travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) nedeniyle intihar ettiği belirtildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gazze'deki soykırımın psikolojik bedeli! İsrailli asker, yaşadığı travmaya dayanamayarak intihar etti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.12.2025
saat ikonu 03:23
|
GÜNCELLEME:
05.12.2025
saat ikonu 03:23

'in Şeridi'nde yürüttüğü ve olarak nitelendirilen operasyonların, ordunun kendi askerleri üzerinde yarattığı derin psikolojik tahribat ortaya çıktı. Israel Hayom gazetesinin haberine göre, İsrail ordusunun Givati Tugayı'nda yedek subay olan Thomas Edzgauskas (28) etti.

"YIKIM VE UMUTSUZLUK İÇİNDE" İNTİHAR ETTİ

Gazze'deki kara saldırılarına bizzat katılan Edzgauskas'ın, operasyon sonrası "ağır psikolojik sıkıntılar" çektiği ve travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) yaşadığı aktarıldı.

Edzgauskas'ın intihar etmeden hemen önce sosyal medya hesabından, "artık yaşayamayacak durumda, yıkım ve umutsuzluk içinde olduğunu" belirten bir mesaj paylaştığı kaydedildi.

18 AYDA 36 ASKER İNTİHAR ETTİ

Haberde, İsrail ordusundaki mental sağlık krizine de dikkat çekildi. İsrail resmi verilerine göre, Ekim 2023’ün sonuna kadar geçen 18 aylık sürede 36 İsrail askeri intihar etti ve 279 asker intihar girişiminde bulundu.

Gazze Şeridi'nde şiddetli saldırılarını sürdüren ve iki yılda 70 binden fazla Filistinliyi öldürdüğü belirtilen İsrail ordusunun, operasyonların ardından askerlerin mental sağlığıyla ilgili ciddi bir krizle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yozgatlı İsrail askeri kim? Hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Türkiye İsrail askeri güç karşılaştırması (2025)
ETİKETLER
#gazze
#İsrail
#intihar
#soykırım
#Psikolojik Tahrib
#Asker Mental Sağlığı
#Ptsd
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.