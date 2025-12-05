Gazze'deki soykırımın psikolojik bedeli! İsrailli asker, yaşadığı travmaya dayanamayarak intihar etti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü ve soykırım olarak nitelendirilen operasyonların, ordunun kendi askerleri üzerinde yarattığı derin psikolojik tahribat ortaya çıktı. Israel Hayom gazetesinin haberine göre, İsrail ordusunun Givati Tugayı'nda yedek subay olan Thomas Edzgauskas (28) intihar etti.

"YIKIM VE UMUTSUZLUK İÇİNDE" İNTİHAR ETTİ

Gazze'deki kara saldırılarına bizzat katılan Edzgauskas'ın, operasyon sonrası "ağır psikolojik sıkıntılar" çektiği ve travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) yaşadığı aktarıldı.

Edzgauskas'ın intihar etmeden hemen önce sosyal medya hesabından, "artık yaşayamayacak durumda, yıkım ve umutsuzluk içinde olduğunu" belirten bir mesaj paylaştığı kaydedildi.

18 AYDA 36 ASKER İNTİHAR ETTİ

Haberde, İsrail ordusundaki mental sağlık krizine de dikkat çekildi. İsrail resmi verilerine göre, Ekim 2023’ün sonuna kadar geçen 18 aylık sürede 36 İsrail askeri intihar etti ve 279 asker intihar girişiminde bulundu.

Gazze Şeridi'nde şiddetli saldırılarını sürdüren ve iki yılda 70 binden fazla Filistinliyi öldürdüğü belirtilen İsrail ordusunun, operasyonların ardından askerlerin mental sağlığıyla ilgili ciddi bir krizle karşı karşıya olduğu ifade edildi.