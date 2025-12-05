Menü Kapat
 Banu İriç

Siyasi partilerin hesapları incelendi: AYM'den mali denetim kararı Resmi Gazete'de

Doğru Yol Partisi, Türkiye Değişim Partisi, Dayatmasız Yaşam Partisi, Hür Dava Partisi, Demokratik Sol Parti ve ​​​​​​Sağduyu Partisine dair denetim kararları açıklandı.

Siyasi partilerin hesapları incelendi: AYM'den mali denetim kararı Resmi Gazete'de
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.12.2025
01:07
|
GÜNCELLEME:
05.12.2025
01:09

Anayasa Mahkemesinin (AYM), Doğru Yol Partisi, , Dayatmasız Yaşam Partisi, Hür Dava Partisi, Demokratik Sol Parti ve ​​​​​​Sağduyu Partisinin mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de ilan edildi.

Siyasi partilerin hesapları incelendi: AYM'den mali denetim kararı Resmi Gazete'de

Kararlara göre, Doğru Yol Partisi ve Türkiye Değişim Partisinin 2021, Dayatmasız Yaşam Partisi, Hür Dava Partisi, Demokratik Sol Parti ve ​​Sağduyu Partisinin ise 2022 yılına ait mali denetimleri yapıldı.

Yüksek Mahkeme, mali denetimi yapılan siyasi partilerin belirtilen yıllara ait kesin hesaplarının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.

