Yaşam
Avatar
Editor
 Ali Osman Polat

Sahte polis taksiyle kaçarken 6 milyon değerindeki altınlarla Aksaray'da yakalandı

Ankara'da kendini polis olarak tanıtarak 64 yaşındaki bir kadının yaklaşık 6 milyon TL değerindeki altın ve ziynet eşyasını alan şüpheli V.E.M., ticari taksiyle Şanlıurfa'ya kaçmaya çalışırken Aksaray'da polise takıldı. Şüpheli tutuklanırken, 100 altın ve 18 bilezik sahibine iade edildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.12.2025
02:08
|
GÜNCELLEME:
05.12.2025
02:11

Ankara’da yaşayan 64 yaşındaki A.G., kendisini telefonla arayarak "Adınız terör örgütüne karıştı, operasyon yapıyoruz" yalanıyla dolandıran şüpheliye 6 milyon TL değerindeki tüm birikimini teslim etti.

Şüpheli V.E.M., kadının evinin bulunduğu sokağa gelerek ziynet eşyalarını aldıktan sonra, yakalanmamak için ticari taksiyle şehirlerarası yola çıktı ve Şanlıurfa'ya doğru kaçmaya başladı.

POLİS TAKSİ KAMERALARINDAN İZ SÜRDÜ

Polis ekipleri, şüphelinin bindiği taksinin kameralarından iz sürerek firari şahsı Aksaray'da yakaladı. Yakalanan şüphelinin üzerinden çıkan 100 adet altın ve 18 adet bilezikten oluşan yaklaşık 6 milyon liralık birikime el konuldu.

Olayın ardından mağduru tespit etmek için yoğun kamera çalışması yapan Ankara Büro Amirliği ekipleri, yaşlı kadına ulaştı. Ancak kadını dolandırıldığına ikna etmek kolay olmadı. Emniyet Müdürlüğü'ne getirildikten sonra ikna olan A.G. şaşkınlığını gizleyemedi.

Şüpheli V.E.M., adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

