500 bin konutta büyük dolandırıcılık: Bunu sakın yapmayın! Kura bedeli daha pahalı

'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında, Türkiye'nin 81 ilinde dar gelirli vatandaşlara uygun koşullarda ev sahibi olmalarını sağlanırken 500 bin konut projesine başvurular 10 Kasım'da başlayacak ama dolandırıcılar çalışmaya şimdiden başladı. Bilişim uzmanı Prof Dr. Ali Murat Kırık, TGRT Haber'de vatandaşlara konuyla ilgili kritik uyarılarda bulundu.
İşte 81 ilde uygulanacak olan 500 bin sosyal konut projesini kendine kazanç kapısı yapmaya çalışan dolandırıcıların taktikleri ve alınması gereken önlemler.
“Vatandaşlarımıza aşama aşama bu dolandırıcılığın, bu çarkın nasıl işlediğini aktarmış olalım.
500 bin konut, 81 ilde 500 bin konut gerçekten Cumhuriyet tarihinde en büyük konut projesi olarak karşımıza çıkıyor.
Dolandırıcılar da biliyorsunuz bu dönemleri her zaman fırsat biliyorlar.
Bu şu an ekranda gördüğümüz görüntü birçok vatandaşımızı mağdur eden bir sponsorlu reklam görüntüsü.
Ve Facebook da önlerine çıkıyor.
Kişiler özellikle 45-50 yaş üstü vatandaşlarımızı burada gözlerine kestiriyorlar.
Ve sosyal medyaya, arama motorlarına direkt olarak diyorlar ki bu reklamları 45 yaş üstüne çıkar.
Bu reklamları 50 yaş üstüne çıkar.
Biliyorsunuz reklamları verirken yaş aralığını da seçebiliyor dolandırıcılar.
Çünkü sosyal medya mecraları ve arama motorları buna imkan tanıyor.
Bakın ne diyor?
Artık ev sahibi olmak çok kolay.
DOLANDIRICILAR BAŞVURULARI ERKEN BAŞLATTI
500 bin konut var.
İşte 12 bin 291 liradan başlayan taksitlerle diyor.
Ve toplu konut başvuruları başladı diyor.
Ama siz de az önce söylediniz.
10 Kasım'da başlayacak.
19 Aralık'ta sona erecek.
Yani aslında başvuru da başlamadı.
DOLANDIRICILARIN KURA BEDELİ DAHA PAHALI!
Kura bedeli de 12.291 lira değil 5.000 lira.
Ama vatandaşlarımızı kandırıp hemen başvuru başladı.
Son 10 tane kaldı. Son 9 tane kaldı deyip bu siteye çekmeye çalışıyorlar.
En büyük sorun şu, bakın toplukonut.govtr yazıyor.
Toki'nin resmi sitesi toki.gov.tr'dir.
Ama bu şekilde yazıyla onu yazıp...
Kenara da şimdi başvur dediğimiz o reklamı koymuşlar.
Bu da bir ikinci dolandırıcılıkları.
'BU KADAR PROFESYONEL BİR DOLANDIRICILIK SİTESİ GÖRMEDİM'
Dolandırıcıların ikinci yöntemi de ücretli sponsorlu reklam yöntemi.
Bu tamamen sahte bir siteye, klonlanmış bir siteye yönlendirmeleri sağlıyor.
Ben yıllardır bu işin içerisindeyim.
Bu kadar profesyonelce hazırlanmış bir E-Devlet sitesi, bir TOKİ sitesi görmemiştim.
Ve alan adları sürekli değişiyor.
Bakın burada ne yapmış?
Toki.itsknl.org. TOKİ'yi gören vatandaşımız zannediyor ki...
Direkt tıklıyor.
İşte ücreti sponsor reklama bakmıyor.
Üste çıkan site doğru sitedir diyor.
Ve giriyor.
SAHTEKARLAR HER ŞEYİ KOPYALAMIŞ
Peki girdikten sonra nasıl bir manzarayla karşı karşıya kalıyor?
Bu da belki de en büyük sorunlardan bir tanesi.
Şimdi ya sosyal medyadan tıkladınız ya da bu siteden tıkladınız.
İşte karşınıza gelen bu.
Cumhurbaşkanlığı'nın forsu, çevre, şehir içki, İklim Değişikliği Bakanlığı'nın logosu ve TOKİ'nin logosu birebir Klonlanmış, kopyalanmış, sahtekarlar.
Direkt sayfaya bunu koymuşlar.
Bakın diyor ki 81 ilde bunu gerçekleştireceğiz.
Milyonlarca başvuru yapıldı diyor.
Cumhurbaşkanı'nı koymuşlar, arkaya vatandaşları koymuşlar.
Bunlar gerçekten birebir siteden alınan görseller bu arada.
Altına da ne yazıyor?
500 bin sosyal konut projesi için başvuru yap diyor.
Buraya kadar her şey tamamen sahtekarların oluşturmuş olduğu bu tuzak."