TGRT Haber
13°
Gündem
PKK/YPG, Suriye ordusunun güçlerine saldırdı

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG mutabakata rağmen Suriye ordusunu hedef almaya devam ediyor. Suriye ordusu yapılan saldırıya karşılık verince çatışma çıktı.

PKK/YPG, Suriye ordusunun güçlerine saldırdı
/ 'nin ordusuna yönelik provokatif saldırıları devam ediyor. Suriye'de, Halep'in doğusunda yer alan Deyr Hafer bölgesinde örgütü PKK/YPG, güvenlik güçlerine ateş açtı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, Deyr Hafer'de konuşlu Suriye ordusu birliklerine keskin nişancılarla ateş açtı.

PKK/YPG, Suriye ordusunun güçlerine saldırdı

SURİYE ORDUSU KARŞILIK VERDİ

Suriye ordusu da terör örgütünün saldırılarına uzun namlulu silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) karşılık verdi.

Resmi kaynaklardan çatışmayla ilgili henüz bilgi aktarılmadı.

Terör örgütü PKK/YPG, işgal ettiği bölgelerden Suriye hükümeti kontrolündeki bölgelere sık sık saldırılar gerçekleştiriyor.

ETİKETLER
#pkk
#saldırı
#suriye
#terör
#ypg
#Deyr Hafer
#Suriye Ordusu
#Gündem
