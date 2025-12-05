PKK/YPG, Suriye ordusunun güçlerine saldırdı

Kategoriler
PKK/YPG 'nin Suriye ordusuna yönelik provokatif saldırıları devam ediyor. Suriye'de, Halep'in doğusunda yer alan Deyr Hafer bölgesinde terör örgütü PKK/YPG, güvenlik güçlerine ateş açtı.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, Deyr Hafer'de konuşlu Suriye ordusu birliklerine keskin nişancılarla ateş açtı.
Suriye ordusu da terör örgütünün saldırılarına uzun namlulu silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) karşılık verdi.
Resmi kaynaklardan çatışmayla ilgili henüz bilgi aktarılmadı.
Terör örgütü PKK/YPG, işgal ettiği bölgelerden Suriye hükümeti kontrolündeki bölgelere sık sık saldırılar gerçekleştiriyor.