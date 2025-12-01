ABD ve Suriye güçlerinden DEAŞ'a ortak darbe! Silah depoları ve 130'dan fazla mühimmat imha edildi

ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'deki terör örgütü DEAŞ'a yönelik önemli bir operasyonun detaylarını açıkladı. CENTCOM, Suriye güçleriyle işbirliği içinde 24-27 Kasım tarihleri arasında DEAŞ’ın Suriye’nin güneyindeki silah depolarına ortak operasyon düzenlendiğini duyurdu.

15'TEN FAZLA DEPO İMHA EDİLDİ, YASA DIŞI UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

CENTCOM açıklamasında, Birleşik Ortak Görev Gücü (CJTF-OIR) bünyesindeki ABD askeri personeli ve Suriye güçlerinin Rif Şam vilayeti genelinde hava saldırıları ve kara kontrollü patlamalar yoluyla 15’ten fazla silah deposunu tespit ederek imha ettiği belirtildi.

Ortak operasyon kapsamında; 130’dan fazla havan ve roket, çok sayıda piyade tüfeği, makineli tüfekler, tanksavar mayınlar ve el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan malzemeler imha edildi. Güçler ayrıca, yasa dışı uyuşturucu maddeler de ele geçirerek imha etti.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, bu başarılı operasyonun DEAŞ’a karşı elde edilen kazanımların kalıcı olmasını sağladığını ve örgütün yeniden toparlanarak terör ihraç etmesini engellediğini vurguladı. Cooper, "Suriye’deki DEAŞ kalıntılarını izlemeye devam edecek ve onları agresif bir şekilde takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.