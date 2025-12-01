Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Ali Osman Polat

Uludağ'da yaralı bulunan gencin tedavisi devam ediyor

Uludağ'da Balaban Deresi kıyısında kaybolduktan sonra bulunan iki gençten Şahin Öztop, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yaralı olarak kurtarılan Alperen Nar'ın tedavisi ise "kırmızı alan"da sürüyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Uludağ'da yaralı bulunan gencin tedavisi devam ediyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.12.2025
saat ikonu 01:27
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
saat ikonu 01:27

Uludağ Milli Parkı istikametine Balaban Deresi üzerinden çıkan iki gençten haber alınamaması üzerine bölgede geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Saat 15.30 sıralarında gelen ihbarı üzerine AFAD ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, zorlu dere yatağı ve sarp arazide arama yürüttü.

Uludağ'da yaralı bulunan gencin tedavisi devam ediyor

BİR GENÇ HAYATINI KAYBETTİ, DİĞERİ KIRMIZI ALANDA

Yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından, saat 19.30’da gençlere Balaban Deresi kıyısında ulaşıldı.

Kaybolan iki gençten Şahin Öztop, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki hayatını kaybetti.

Uludağ'da yaralı bulunan gencin tedavisi devam ediyor

Yaralı halde ekipler tarafından kurtarılan Alperen Nar ise ambulansla Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi devam eden Nar'a, doktorların gözlem amaçlı olarak kırmızı alanda müdahalesinin sürdüğü öğrenildi. Gencin hayati durumuna ilişkin değerlendirmelerin, tedavi sürecine göre netleşeceği bildirildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Uludağ'da facia! Kaybolan çocuklardan birinin cansız bedeni bulundu
Görenler hemen telefona sarıldı! Uludağ semalarında ortaya çıktı
Lapa lapa kar başladı! Uludağ'dan sevindiren görüntüler
Uludağ'da acemi kayakçılar birbirine girdi! Genç kızın yüzü kanlar içinde kaldı
Uludağ'da boz ayı paniği! Kendisini çeken vatandaşa saldırdı
ETİKETLER
#arama kurtarma
#düşme
#Uludağ Milli Parkı
#Balaban Deresi
#Kaybolanlar
#Şahin Öztop
#Alperen Nar
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.