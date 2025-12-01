Uludağ'da yaralı bulunan gencin tedavisi devam ediyor

Uludağ Milli Parkı istikametine Balaban Deresi üzerinden çıkan iki gençten haber alınamaması üzerine bölgede geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Saat 15.30 sıralarında gelen düşme ihbarı üzerine AFAD ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, zorlu dere yatağı ve sarp arazide arama yürüttü.

BİR GENÇ HAYATINI KAYBETTİ, DİĞERİ KIRMIZI ALANDA

Yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından, saat 19.30’da gençlere Balaban Deresi kıyısında ulaşıldı.

Kaybolan iki gençten Şahin Öztop, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki hayatını kaybetti.

Yaralı halde ekipler tarafından kurtarılan Alperen Nar ise ambulansla Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi devam eden Nar'a, doktorların gözlem amaçlı olarak kırmızı alanda müdahalesinin sürdüğü öğrenildi. Gencin hayati durumuna ilişkin değerlendirmelerin, tedavi sürecine göre netleşeceği bildirildi.