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Uludağ'da acemi kayakçılar birbirine girdi! Genç kızın yüzü kanlar içinde kaldı
18-01-2025 14:20
| Güncelleme: 18-01-2025 14:22
Yarı yıl tatilinin başlamasıyla binlerce kişi Uludağ'a akın etti. Kayak yapanlar, acemiler, kızak kayanlar, poşetle kayanlar ve yürüyüş yapanlar aynı pistte buluşunca "kaza geliyorum" dedi. Binlerce kişinin karın tadını çıkardığı pistte yaşanan zincirleme kayak kazasında 3 kişi yaralandı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Uludağ Jandarma Arama Kurtarma (JAK) kayak motosikletleriyle anında vardıkları kaza yerinde yaralı şahısların ilk müdahalelerini yapıp ambulanslara kadar taşıdı. Yüzü kan içerisinde kalan kayakçı bir genç kızın soğukkanlı tavırları ise şaşkına çevirdi.