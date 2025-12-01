2025 Bedelli Askerlik başvurularında son gün ne zaman? Zamsız başvuru için son şans

Bedelli askerlik müracaatları 2025 için geri sayım başladı. Milli Savunma Bakanlığı, ücret, başvuru süreci ve yerlerin açıklanacağı tarihe ilişkin ayrıntıları aktardı.

Celp ve sevk dönemleri ile birliklerin duyurulacağı tarih kesinleşti.

Bedelli askerlik yapmak isteyen yüzbinlerce yükümlü için Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) önemli bir açıklama geldi.

2025 BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARINDA SON GÜN NE ZAMAN?

2025 yılında bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin tüm başvuru ve ödeme işlemlerini 31 Aralık 2025 mesai bitimine kadar tamamlaması gerekiyor.

Başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor.

Bakanlık tarafından bildirilen güncel bedelli askerlik ücreti ise 280.850,64 TL olarak paylaşıldı.

Yoklama kaçağı veya bakaya durumda olan adayların bu tutara ek olarak her ay için 4.095,74 TL ilave ücret ödemesi gerekiyor.

MSB açıklamasına göre bedelli askerlik ödemeleri şu kurumlara yapılabiliyor:

Ziraat Bankası

Ziraat Katılım Bankası

Vakıfbank

Vakıf Katılım Bankası

Halkbank

Emlak Katılım Bankası

Defterdarlıklar / Mal Müdürlükleri

Ödemesini tamamlayan adayların başvuru durumlarını mutlaka e-Devlet üzerinden takip etmesi gerekiyor.

Öte yandan bedelli askerlik başvurularını sürdüren yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ve eğitim alacakları birlikler 2026 Ocak ayında duyurulacak.