14°
2025 Bedelli Askerlik başvurularında son gün ne zaman? Zamsız başvuru için son şans

2025 bedelli askerlik başvuruları için geri sayım devam ederken, ücret tutarı ve son başvuru tarihi Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyuruldu. 2026 Ocak’ta e-Devlet üzerinden ilan edilecek yerlerin ne zaman açıklanacağı ilgi odağı oldu.

2025 Bedelli Askerlik başvurularında son gün ne zaman? Zamsız başvuru için son şans
müracaatları 2025 için geri sayım başladı. , ücret, süreci ve yerlerin açıklanacağı tarihe ilişkin ayrıntıları aktardı.

Celp ve sevk dönemleri ile birliklerin duyurulacağı tarih kesinleşti.

Bedelli yapmak isteyen yüzbinlerce yükümlü için Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) önemli bir açıklama geldi.

2025 Bedelli Askerlik başvurularında son gün ne zaman? Zamsız başvuru için son şans

2025 BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARINDA SON GÜN NE ZAMAN?

2025 yılında bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin tüm başvuru ve ödeme işlemlerini 31 Aralık 2025 mesai bitimine kadar tamamlaması gerekiyor.

Başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor.

Bakanlık tarafından bildirilen güncel bedelli askerlik ücreti ise 280.850,64 TL olarak paylaşıldı.

Yoklama kaçağı veya bakaya durumda olan adayların bu tutara ek olarak her ay için 4.095,74 TL ilave ücret ödemesi gerekiyor.

2025 Bedelli Askerlik başvurularında son gün ne zaman? Zamsız başvuru için son şans

MSB açıklamasına göre bedelli askerlik ödemeleri şu kurumlara yapılabiliyor:

  • Ziraat Bankası
  • Ziraat Katılım Bankası
  • Vakıfbank
  • Vakıf Katılım Bankası
  • Halkbank
  • Emlak Katılım Bankası
  • Defterdarlıklar / Mal Müdürlükleri

Ödemesini tamamlayan adayların başvuru durumlarını mutlaka e-Devlet üzerinden takip etmesi gerekiyor.

Öte yandan bedelli askerlik başvurularını sürdüren yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ve eğitim alacakları birlikler 2026 Ocak ayında duyurulacak.

TGRT Haber
