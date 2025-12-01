İsrailli emekli General'den ordunun durumu hakkında şok itiraf!

İsrail'de yayımlanan Maariv gazetesine yazan emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, İsrail ordusunun (IDF) içinden geçtiği zorlu sürece dair çarpıcı tespitlerde bulundu. Brik, ordunun "tarihindeki en ciddi insan kaynakları kriziyle" karşı karşıya olduğunu savundu.

BİNLERCE SUBAY VE ASTSUBAY GÖREVDEN KAÇINIYOR

Brik, makalesinde son aylarda binlerce subay ve astsubayın askerlik hizmetinden kaçındığını ya da görev sürelerini yenilemeyi reddettiğini aktardı. Çok sayıda subayın derhal terhis talep ettiğini, genç askerlerin ise daimi hizmet sözleşmelerini imzalamayı kabul etmediğini belirterek, bu durumun orduda "önemli bir profesyonel personel açığına" yol açtığını vurguladı.

Emekli Tümgeneral, insan gücündeki keskin düşüşün, askeri teçhizatın bakımını ve muharebe sistemlerinin işleyişini olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Brik, krizin devam etmesi halinde ordunun "kısa süre içinde tamamen etkisiz hale gelebileceği" uyarısını yineledi.

Brik ayrıca, geçmiş genelkurmay başkanlarını "uygunsuz kararlar" almakla suçladı. Kapsamlı personel kesintileri ve askerlik süresinin düşürülmesi gibi uygulamaların son derece profesyonel ve deneyimli kadroları ordudan ayrılmaya ittiğini, hassas pozisyonlarda ise savaşın zorluklarıyla başa çıkamayacak personelin kaldığını ifade etti.