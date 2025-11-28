Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye saldırılarına tepki

İsrail’in Şam kırsalındaki Beyt Cin kasabasına yönelik saldırılarına Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

"YIKICI BİR GÜNDEM İZLEDİĞİNİ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ"

Keçeli paylaşımında "Suriye halkının özgürlüğüne kavuştuğu 8 Aralık’ın yıl dönümüne yaklaşılırken ve uluslararası toplumun Suriye’nin istikrarı paydasında buluştuğu bu dönemde İsrail, Şam kırsalındaki Beyt Cin kasabasına yönelik saldırılarıyla yıkıcı bir gündem izlediğini bir kez daha göstermiştir." ifadelerini kullandı.

SALDIRILARI SONA ERDİRME ÇAĞRISI

"İsrail, Suriye’den kendisine yönelen herhangi bir tehdit bulunmamasına rağmen giriştiği askeri hareketlilik ve operasyonlarla Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal etmekte, sivil halka ve bölgenin istikrarına tehdit oluşturmaktadır." sözleriyle açıklamasını sürdüren Keçeli, İsrail saldırılarının sona erdirilmesi çağrısını şu ifadelerle yaptı:

Suriye Hükümeti ve halkının ülkede güvenlik, refah ve toplumsal barışı tesis etme gayretlerine engel olma amacı taşıyan İsrail’in saldırıları bir an evvel sona erdirilmelidir. Bu hususta uluslararası toplumun sorumluluk sahibi tüm üyelerine vazife düşmektedir."