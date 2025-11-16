Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç

İsrail ateşkesi bozma planlarında: Genelkurmay Başkanı Zamir'den saldırı talimatı

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze'de ateşkes kararına rağmen orduya saldırı düzenlemek için hazırlık yapmaları talimatı verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İsrail ateşkesi bozma planlarında: Genelkurmay Başkanı Zamir'den saldırı talimatı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.11.2025
saat ikonu 21:25
|
GÜNCELLEME:
16.11.2025
saat ikonu 21:25

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, 'de ve anlaşmasında belirlenen "Sarı Hat" üzerinde faaliyetlere devam ettiklerini belirterek ateşkes anlaşmasına rağmen orduya söz konusu hattın İsrail kontrolünde olmayan bölgesine saldırı düzenlemek için hazırlıklı olma talimatı verdi.

İsrail ordusunun üst düzey komutanlarıyla Gazze Tümeni'nde durum değerlendirmesi yapan Zamir, burada açıklamalarda bulundu.

İsrail ateşkesi bozma planlarında: Genelkurmay Başkanı Zamir'den saldırı talimatı

İSRAİL SARI HAT ÜZERİNDE FAALİYETİNİ SÜRDÜRÜYOR

Zamir, Gazze Şeridi'nin sivil nüfusun boşaltıldığı yüzde 50'sinden fazlasını işgal altında tuttuklarını vurgulayarak İsrail ordusunun Sarı Hat üzerinde faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Ordunun Gazze Şeridi'nde büyük çaplı saldırıya geçmek için hazırlıklı olması gerektiğini ileri süren Zamir, 'ın varlığını sürdürmesine izin vermeyecekleri ve Gazze Şeridi'nin silahsızlanmasını anlaşmayla olmazsa askeri saldırılarla yapacakları tehdidinde bulundu.

Zamir, İsrail ordusunun Ekim 2023'e ilişkin yürüttüğü soruşturmalara dair de sürecin değerlendirilmesi amacıyla bir uzman komitesi kurduğunu hatırlattı.

İsrail ateşkesi bozma planlarında: Genelkurmay Başkanı Zamir'den saldırı talimatı

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken ateşkes, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gazze'de hayatlar sular altında: Kış şartları Filistinlilerin çadırlarını çamur göletlerine çevirdi
ETİKETLER
#gazze
#İsrail
#hamas
#ateşkes
#İsrail Ordusu
#esir takası
#Sarı Hat
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.