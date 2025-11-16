Gazze'de hayatlar sular altında: Kış şartları Filistinlilerin çadırlarını çamur göletlerine çevirdi

İşgalci İsrail'in saldırıları nedeniyle yakınlarını, evlerini kaybeden Filistin halkı çadırlarda yaşamaya mahkum oldu. Fakat soğuk kış şartlarında bu durum çok daha zor. Yerinden edilen Filistinlilerin kaldıkları çadırlar Gazze'de alçak basıncın hakim olduğu bölgede yoğun yağışlar nedeniyle sular altında kaldı.

Kış şartları için elverişli kıyafetleri ve kalacak yerleri olmayan Filistinliler, yağmur sularından ıslanmamış eşyalarını kurtarmaya çalışıyor. Bu manzaraya Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde tanıklık etmek mümkün.

ÇADIRLAR ÇAMUR GÖLETLERİNE DÖNÜŞTÜ

İsrail saldırılarında yıkılmış binaların geride bıraktığı boş toprak alanlara kurulan çadırlar, yağmur sonrası çamur göletlerine dönüştü.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş kişinin yaşadığı insani trajedinin, zorlu hava koşulları ve yağmurların etkisiyle eskimiş çadırların sular altında kalması üzerine daha da kötüleştiğini bildirdi.

125 BİN ÇADIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Hükümet Ofisi, eylül ayı sonunda yaptığı açıklamada, bölgede bulunan 135 bin çadırın yaklaşık yüzde 93’ünün artık barınmaya elverişli olmadığını ve 125 bininin tamamen kullanılamaz hale geldiğini bildirmişti.

Çadırların sular altında kalmasıyla Filistinli yerinden edilmiş kişilerin alternatif bir barınak imkanı kalmadı. Zira İsrail, son iki yıl içindeki saldırılarda sivil altyapının yüzde 90'ını yok etti, ilk tahminlere göre yaklaşık 70 milyar dolar değerinde zarara yol açtı.

SULAR ALTINDA KALAN HAYATLAR

Çadırlarda yaşayanlar; çocuklar da dahil yağmurdan eşyalarını kurtarmaya, kuru yerlere taşımaya çalıştı. Sosyal medyadaki hesaplarda yayımlanan bazı videolarda, Filistinli küçük bir çocuğun pantolonunu dizlerine kadar sıvamış şekilde, yağmur sularının içinde yürümeye çalıştığı görülüyor.

Diğer çocuklar ise su dolmuş çadırlardan bazı eşyaları kurtarmaya çalışıyor. İnce kıyafetler giydiği görülen bir çocuk da, elindeki battaniyeyi ıslanmaması için var gücüyle kaldırmaya çabalıyor.

Yetişkin Filistinlilerden bir kısmı da sahip oldukları birkaç parçayı da kaybetmenin şaşkınlığı içinde ıslanmış çadırları önünde duruyor.

YAĞMUR AYAKKABILARI ALDI GÖTÜRDÜ

Bir diğer video görüntüsünde ise bir çocuk, yağmur sularının çadırlarına sızmasıyla uyandığını aktarıyor. Bütün eşyalarının yağmur sularıyla ıslandığını, zaten kısıtlı miktardaki yiyeceklerinin de bozulduğunu belirten çocuk, yağmur sularının ayakkabı gibi küçük eşyaları beraberinde sürüklediğini; ayakkabılarını bulamadıkları için çıplak ayakla kaldıklarını söyledi.

Filistinli çocuk, "Bu gece nerede uyuyacağız? Sokakta uyuyacağız." dedi.

''KALBİMİZ KAN AĞLIYOR''

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus'un batısında bulunan El-Mevasi bölgesinde sular altında kalmış bir çadırda yaşayan ve dokuz aylık hamile Meryem Aslih, hayatının en zor günlerinden birini yaşadığını söyledi. Aslih hem kendisinin hem de çocuklarının ıslandıkları ve havanın soğuk olması nedeniyle titrediğini aktardı.

Çadırı su basmaya başladığı ilk anlarda zarar gelmesinden korktuğu için uyuyan çocuklarını hızla uyandırıp dışarı çıkardığını aktaran Aslih, hamile olmasına rağmen çadırın içindeki suyu buldukları kaplarla boşaltmaya çalıştığını fakat başarısız olduklarını, çadırın içinde su birikintisi kaldığını söyledi.

Aslih, suyun dışarı akması için de toprağı kazdıklarını ancak bununda beklenen sonucu vermediğini belirtti.

Filistinli kadın, "Ne battaniyemiz kaldı ne de yatağımız. Bu durum karşısında kalbimiz kan ağlıyor." dedi.

ZOR YAŞAM KOŞULLARI DAHA DA AĞIRLAŞTI

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü yaptığı açıklamada, Han Yunus’un batısındaki El-Mevasi bölgesinde, yoğun yağış nedeniyle onlarca çadırın su altında kaldığını belirtti.

Açıklamada, çadırların rüzgarın da etkisiyle kullanılamaz hale geldiği; cuma günü başlayan soğuk hava ve sağanak yağışın, Gazzelilerin halihazırdaki zor yaşam koşullarını daha da ağırlaştırdığı vurgulandı.

İsrail saldırıları nedeniyle evleri yıkılan ya da bulundukları yerden zorla göç ettirilen Gazzeliler, temel yaşam olanaklarına erişimde güçlük çekiyor ve İsrail’in engellemeleri nedeniyle yardım malzemelerine de ulaşamıyor.