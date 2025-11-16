Bakan Fidan'dan Gazze konusunda net mesaj: 'Türkiye asker göndermeye hazır'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze ziyaretinden, ve Gazze'de ateşkesle beraber oluşturulmaya çalışılan barış ortamına kadar gündeme ilişkin konularda değerlendirmelerde bulundu. Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"TÜRKİYE ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMAYA HAZIR"

Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız birinci prensipte emri verecek makam. Gerekli şartların oluşması durumunda Türkiye, Gazze'de elini taşın altına koymaya hazırdır. Türkiye, asker gönderme dahil her türlü konuda üzerine düşeni yapacaktır. Bu bizim uluslararası topluma verdiğimiz en net mesaj.

"SAVAŞA HAZIR TUTMALIYIZ"

Savaş gerçekten zor bir şey, savaşa hazır tutmamız tutmak gerek ordumuzu, savunma sanayimizi tüm kurumlarımızı... Diplomasimizi barışa hazır tutmamız gerek. Savaş en son başımıza kaçamayacağımız şekilde gelirse biz cesur bir milletiz

Beyaz Saray'a davet edilen Cumhurbaşkanımız öncülüğünde Türkiye. Türkiye aranan bir aktör haline geldi. BM'de Cumhurbaşkanımız Trump ile bir araya geldi, diğer Müslüman ülke liderleriyle beraber. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Beyaz Saray'da ağırlandı. O görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilere dair ciddi konular konuşuldu. Kuzeyimizde Ukrayna savaşı devam ediyor bu hem Türkiye hem ABD için önemli. İran'da birçok açıdan ilişkimiz önemli ABD'nin ise nükleer problemleri var. Sonra ise Suriye dosyası... Bu konularda belli bir anlayış birliği oluşturulması gerekiyor. En can alıcı nokta ise Gazze meselesi. Tıkanan konuların açılması gerekiyor bunun da gözden geçirilmesi gerekiyordu.