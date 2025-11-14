Trump'tan Suudi Arabistan'a normalleşme baskısı: "Gazze savaşı bitince İsrail'le anlaşın"

Amerikan haber kuruluşu Axios'un iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, Trump geçen ay gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bu beklentisini Bin Selman'a iletti.

Veliaht Prens Bin Selman ise ABD Başkanı'nın bu çağrısına, “Trump yönetimi ile bu konuda çalışmaya hazır olduğunu” söyleyerek yanıt verdi. Ancak görüşmede henüz somut bir yol haritasının gündeme gelmediği belirtildi.

ABD'li yetkililer, Suudilerle İsrailliler arasındaki uçurumun hâlâ büyük olduğuna dikkat çekti.

ŞARTLAR MASADA: GÜVENLİK PAKTI VE FİLİSTİN DEVLETİ

Yetkililerin aktardığına göre, Suudi Arabistan, İsrail'le normalleşme sürecine karşılık önemli koşullar öne sürüyor:

ABD ile kapsamlı bir güvenlik paktı anlaşması imzalanması.

Filistin devletinin tanınması.

Bin Selman'ın, 18 Kasım'da Washington'da olması ve Başkan Trump ile bir araya gelmesi bekleniyor. Bu kritik görüşmede, ABD-Suudi Arabistan güvenlik anlaşması ve Gazze'de bundan sonraki süreçle ilgili başlıkların kapsamlı şekilde ele alınacağı tahmin ediliyor.