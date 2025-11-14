Menü Kapat
TGRT Haber
14°
 | Ali Osman Polat

Trump'tan Suudi Arabistan'a normalleşme baskısı: "Gazze savaşı bitince İsrail'le anlaşın"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a, Gazze'deki savaşın sona ermesinin hemen ardından İsrail'le ilişkileri normalleştirmesi yönünde beklentisini ilettiği iddia edildi. Kamuoyuna açıklanmayan telefon görüşmesinde Trump, Riyad'dan somut adım atmasını beklediğini net bir dille ifade etti.

Trump'tan Suudi Arabistan'a normalleşme baskısı:
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.11.2025
01:25
|
GÜNCELLEME:
14.11.2025
01:25

Amerikan haber kuruluşu Axios'un iki 'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, Trump geçen ay gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bu beklentisini Bin Selman'a iletti.

Trump'tan Suudi Arabistan'a normalleşme baskısı: "Gazze savaşı bitince İsrail'le anlaşın"

Veliaht Prens Bin Selman ise ABD Başkanı'nın bu çağrısına, “Trump yönetimi ile bu konuda çalışmaya hazır olduğunu” söyleyerek yanıt verdi. Ancak görüşmede henüz somut bir yol haritasının gündeme gelmediği belirtildi.

ABD'li yetkililer, Suudilerle İsrailliler arasındaki uçurumun hâlâ büyük olduğuna dikkat çekti.

ŞARTLAR MASADA: GÜVENLİK PAKTI VE FİLİSTİN DEVLETİ

Yetkililerin aktardığına göre, , 'le normalleşme sürecine karşılık önemli koşullar öne sürüyor:

ABD ile kapsamlı bir güvenlik paktı anlaşması imzalanması.

devletinin tanınması.

Bin Selman'ın, 18 Kasım'da Washington'da olması ve Başkan Trump ile bir araya gelmesi bekleniyor. Bu kritik görüşmede, ABD-Suudi Arabistan güvenlik anlaşması ve Gazze'de bundan sonraki süreçle ilgili başlıkların kapsamlı şekilde ele alınacağı tahmin ediliyor.

