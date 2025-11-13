Menü Kapat
 Berrak Arıcan Baş

Anket sonucu Donald Trump'ı çileden çıkaracak: Her geçen gün desteği kaybediyor

ABD'de yapılan bir anket Donald Trump'ı sinirlendirecek bir sonuçla bitti. Ankete katılanlara Trump'ın hükümeti yönetme şeklinin onaylayıp onaylamadıkları soruldu.

13.11.2025
13.11.2025
ABD Başkanı 'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından hem ülkede hem de dış politikada birçok değişim yaşandı. Associated Press (AP) ile NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi, ülkede yaşanan değişimlere dair sonuçları insanlara sordu.

1143 yetişkinle anket yapıldı ve Amerikalıların Başkan Trump’ın hükümet yönetimine ilişkin görüşlerine yer verildi.

Anket sonucu Donald Trump'ı çileden çıkaracak: Her geçen gün desteği kaybediyor

TRUMP'A DESTEK SADECE YÜZDE 33

Anket sonuçlarında, 'li yetişkinlerin yalnızca yüzde 33'ünün Trump'ın hükümeti yönetme şeklini onayladığı, bunun, mart ayından bu yana yaklaşık yüzde 10'luk bir düşüşe tekabül ettiği belirtildi.

MARTTAN BERİ DÜŞÜŞ YAŞANIYOR

Marttan bu yana Cumhuriyetçilerin onay oranında da yüzde 13'lük bir düşüş yaşandığı ifade edilen anket sonuçlarında, söz konusu oranın yüzde 68'e gerilediği ifade edildi.

Anket sonucu Donald Trump'ı çileden çıkaracak: Her geçen gün desteği kaybediyor

HÜKÜMET KAPANMASININ YANSIMALARI

Anket sonuçlarında, hükümet yönetimine desteğin düşmesine rağmen Başkan Trump'ın genel onay oranının yüzde 36'da sabit kaldığına işaret edilerek, sonuçların ülkedeki hükümet kapanmasının yansımaları olabileceği kaydedildi.

