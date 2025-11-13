Anket sonucu Donald Trump'ı çileden çıkaracak: Her geçen gün desteği kaybediyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından hem ülkede hem de dış politikada birçok değişim yaşandı. Associated Press (AP) ile NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi, ülkede yaşanan değişimlere dair sonuçları insanlara sordu.

1143 yetişkinle anket yapıldı ve Amerikalıların Başkan Trump’ın hükümet yönetimine ilişkin görüşlerine yer verildi.

TRUMP'A DESTEK SADECE YÜZDE 33

Anket sonuçlarında, ABD'li yetişkinlerin yalnızca yüzde 33'ünün Trump'ın hükümeti yönetme şeklini onayladığı, bunun, mart ayından bu yana yaklaşık yüzde 10'luk bir düşüşe tekabül ettiği belirtildi.

MARTTAN BERİ DÜŞÜŞ YAŞANIYOR

Marttan bu yana Cumhuriyetçilerin onay oranında da yüzde 13'lük bir düşüş yaşandığı ifade edilen anket sonuçlarında, söz konusu oranın yüzde 68'e gerilediği ifade edildi.

HÜKÜMET KAPANMASININ YANSIMALARI

Anket sonuçlarında, hükümet yönetimine desteğin düşmesine rağmen Başkan Trump'ın genel onay oranının yüzde 36'da sabit kaldığına işaret edilerek, sonuçların ülkedeki hükümet kapanmasının yansımaları olabileceği kaydedildi.