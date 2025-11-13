Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 Onur Kaya

ABD hükümeti açılıyor! Bütçe tasarısı Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi

ABD'de hükümetin açılmasına yönelik bütçe tasarısı Temsilciler Meclisi'nden geçti. Federal kurumlara finansman sağlanmasını öngören tasarı, 209'a karşı 222 oyla kabul edildi.

ABD hükümeti açılıyor! Bütçe tasarısı Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.11.2025
05:04
|
GÜNCELLEME:
13.11.2025
05:25

1 Ekim'de kapanan federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısı, ABD Senatosunun ardından Temsilciler Meclisi'nde de onaylandı.

209'A KARŞI 222 OY

ABD'de federal kurumların çoğuna 30 Ocak'a kadar, bazı federal kurumlara ise mali yıl boyunca finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısı, Temsilciler Meclisi'nde oylandı. Tasarı, yapılan oylamada 209'a karşı 222 oyla kabul edildi.

ABD hükümeti açılıyor! Bütçe tasarısı Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyelerinden 2'sinin karşı çıktığı tasarıya, Demokrat üyelerden ise 6 "evet" oyu geldi.

SIRA BAŞKAN TRUMP'TA

Tasarı, imzalaması için ABD Başkanı Donald Trump'ın masasına gidecek. Trump'ın, söz konusu tasarıyı imzalamasıyla 43 gündür kapalı olan federal hükümet yeniden açılacak.

ABD hükümeti açılıyor! Bütçe tasarısı Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi

ÜLKE TARİHİNİN EN UZUN SÜREN KAPANMASI

ABD'de Kongre'nin yeni mali yıl başlamadan önce federal hükümeti finanse edecek geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle hükümet 1 Ekim'de kapanmıştı.

Harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar faaliyetlerine ara verirken, taraflar arasındaki görüş ayrılığı ülke tarihinde en uzun süreli kapanmaya yol açmıştı.

Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler, kapanmanın 40. gününe girdiği pazar günü hükümetin açılmasına yönelik geçici bütçe konusunda uzlaşmaya varmıştı.

Demokrat senatörlerin sağlık hizmetleri sübvansiyonlarının uzatılmasının garanti edilmesi şartından geri adım atması, hükümetin açılmasına yönelik sürecin önünü açmıştı.

Tasarı, yerel saatle pazartesi gecesi yapılan Senato oylamasında, 40'a karşı 60 oyla kabul edilmişti.

ETİKETLER
#Dünya
