16°
ABD'de bütçe krizi aşıldı: Hükümet yeniden açılıyor

ABD’de 40 gün süren hükümet krizinin ardından, Demokratlar ile Cumhuriyetçiler geçici bütçe üzerinde anlaşmaya vardı. Senato’da 60'a 40 oyla kabul edilen tasarının Temsilciler Meclisi’nden geçip Başkan Donald Trump tarafından onaylanmasıyla, federal hükümetin yeniden açılması bekleniyor.

Ülke tarihinin en uzun süreli hükümet kapanmasını yaşayan ABD’de, ’daki Demokrat ve Cumhuriyetçi üyeler 40 günün ardından geçici üzerinde uzlaşmaya vardı. Bu anlaşmayla birlikte, kamu hizmetlerinde yaşanan aksamalar ve uçuş iptalleri gibi sorunların sona ermesi bekleniyor.

OYLAMA SENATO'DAN KIL PAYI GEÇTİ

Tasarı, hükümete 30 Ocak’a kadar finansman sağlanmasını ve 3 yıllık bütçe paketinin dahil edilmesini öngörüyor. Söz konusu tasarı 60’a karşı 40 oyla Senato’dan geçti. Bu oran, Senato’daki oylama engelini aşmak için gereken asgari destekti.

Tasarıya göre federal kurumlar, 30 Ocak’a kadar çalışanlarını işten çıkaramayacak. Bu düzenleme, federal çalışan sendikaları açısından önemli bir kazanım olarak görülüyor. Ayrıca hükümetin yeniden faaliyete geçmesiyle birlikte, tüm kamu çalışanlarına kapanma sürecine ait maaşların geriye dönük olarak ödeneceği bildirildi.

ABD'de bütçe krizi aşıldı: Hükümet yeniden açılıyor

Senato'da kabul edilen tasarı Temsilciler Meclisi'nde görüşülecek ve buradan da geçerse Beyaz Saray'a gönderilecek. ABD Başkanı Donald Trump'ın söz konusu tasarıyı imzalamasıyla birlikte hükümetin yeniden açılması bekleniyor.

ÜLKEDE KAOSA YOL AÇTI

40 gün süren hükümet kapanması, federal çalışanların maaşsız kalmasına neden olurken, gıda yardımlarında ve park hizmetlerinde aksamalara, hava trafiğinde ise ciddi gecikmelere yol açtı.

ABD'de bütçe krizi aşıldı: Hükümet yeniden açılıyor

Oylama öncesi Demokrat senatörlerden Jeanne Shaheen, Maggie Hassan ve Angus King, Senato'nun 3 yıllık harcama tasarısını kabul etmesi ve hükümetin geri kalan fonlarını ocak sonuna kadar uzatması halinde yeniden açılmasına "evet" oyu vereceklerini belirtti.

ABD'de bütçe krizi aşıldı: Hükümet yeniden açılıyor

Demokrat senatörler, sağlık hizmetleri sübvansiyonlarının uzatılmasının garanti edilmesi şartından geri adım atarak, hükümetin açılmasına yönelik sürecin önünü açtı.

Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi John Thune, yaptığı açıklamada, pazar gecesi ılımlı Demokratlarla vardıkları uzlaşmayı onayladı.

