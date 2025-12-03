Menü Kapat
 Özge Sönmez

Paylaşımına Kazım Koyuncu'nun şarkısını ekledi! Hayatının şokunu yaşadı: İfadeye çağırıldı

Adana'da bir öğretmen sosyal medyada yayınladığı videoya Kazım Koyuncu'nun 'Uy Aha' şarkısını kullanınca telif nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu. Yaşananlar karşısında şaşkına dönen öğretmen Kadir Can Uslu, mirasçıların kendisinden 50 bin TL istediğini belirtti.

Paylaşımına Kazım Koyuncu'nun şarkısını ekledi! Hayatının şokunu yaşadı: İfadeye çağırıldı
'da yaşayan öğretmen Kadir Can Uslu, Portakal Çiçeği Karnavalı'nda hazırladığı görseller ile bir video hazırladı. Görüntülerin arkasına Kazım Koyuncu'nun 'Uy Aha' şarkısını ekleyen Uslu hayatının şokunu yaşadı. Uslu'nun 'ta yaptığı paylaşım nedeniyle Koyuncu'nun mirasçıları öğretmenden telif istedi. Suç duyurusunda bulunulan öğretmen polise giderek ifade verdi.

Paylaşımına Kazım Koyuncu'nun şarkısını ekledi! Hayatının şokunu yaşadı: İfadeye çağırıldı

"ÇOK SAÇMA, UMARIM ÖDEMEYİZ"

Polise konuyla ilgili ifade verdikten sonra açıklamalarda bulunan öğretmen Uslu, bu durumda binlerce kişiye ceza vermeleri gerektiğini belirterek, "Herkes sevdiği sanatçının müziğini yüklüyor. Sosyal medya hesaplarına attığımız eserler bize ceza olarak dönecekse hiç müzik koymayalım. Kazım Koyuncu sevdiğimiz bir sanatçı, hatta Artvin'e mezarını ziyarete dahi gittim. Benden 50 bin liraya yakın para istiyorlar. Sosyal medya platformu ödüyordur diye yükleme yapıyordum. Telifli müzikleri sosyal medya platformlarının ya sessize alması gerekiyor ya da anlaşması lazım. Çok saçma geldi, inşallah ceza ödemeyiz. İnsanların telif haklarına önem vermesi gerekiyor. Sonuçta bir emek verilip şarkı yapılmış. Ancak bilmediğimiz için sevdiğimiz müzikleri yüklüyoruz. Bu müziklerin telifli ya da telifsiz olduğunun belirtilmesi gerekiyor. Bu telifleri sosyal medya platformlarının ödemesi gerekiyor. Ben ödediklerini biliyordum" dedi.

Paylaşımına Kazım Koyuncu'nun şarkısını ekledi! Hayatının şokunu yaşadı: İfadeye çağırıldı

"O ZAMAN ŞARKIYI HER MIRILDAYANDAN DA TELİF ALINSIN"

Avukat Nazan Akça, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun olduğunu hatırlatarak, "Bu kanunun 71. maddesi, fikir ve sanat eserleriyle ilgili cezai müeyyideleri düzenliyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, kullanımın ticari kazanç amacı taşıyıp taşımadığıdır. Vatandaşlar diledikleri müzikleri dinleyebilir, bu müzikleri sosyal medya hesaplarında kişisel kullanım amacıyla paylaşabilir. Bu durumda herhangi bir cezai ya da maddi yaptırım söz konusu olamaz. Önemli olan, bu eserleri ticari amaçla yayıp yaymadığındır. Eğer ortada bir maddi kazanç yoksa ve sadece kişisel olarak paylaşım yapıyorsan, ne cezai ne de hukuki bir yaptırımla karşılaşamazsın. Zaten aksi düşünülecek olsa, şarkıları mırıldanan kişilere bile ceza kesmek gerekir; bu durumda 85 milyonun tamamı cezai yaptırıma maruz kalır" diye konuştu.

Paylaşımına Kazım Koyuncu'nun şarkısını ekledi! Hayatının şokunu yaşadı: İfadeye çağırıldı
