Parfüm fabrikası faciasında skandal olay! İşçilerin sigortalarını öldükleri gün yaptılar

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki parfüm fabrikasında 7 işçi yanarak feci şekilde hayatını kaybetti. Yangına ilişkin devam eden soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu yeni bir skandalı daha ortaya çıkardı.
Rapora göre patlama, imalat alanında bulunan oksijen tüplerinin alev almasıyla başladı ve diğer kimyasal maddelere sıçrayarak yangının şiddetlenmesine neden oldu.
Fabrikada ne yangın merdiveni, ne alarm sistemi ne de acil çıkış kapısı vardı... Endüstriyel kaza olarak nitelenen olayda şirket yönetimi asli, Dilovası Belediyesi ise tali kusurlu sayıldı.
SGK müfettişlerinin raporuna göre, iş yerinde çalışan 13 kişiden yalnızca biri sigortalıydı. Yangında hayatını kaybeden ve yaralananların ise sigortası yoktu.
Ölen işçilerin yakınları, fabrika sahibinin küçük yaşta kız çocuklarını 500–600 lira yevmiye ile çalıştırdığını iddia etti.
Yangının ardından Yalova’da döviz ve TL dolu bir el çantasıyla yakalanarak tutuklanan fabrika sahibi Kurtuluş Oransal, cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.
Bilirkişi raporunda bir rezalet daha ortaya çıktı. iş yerinde fiilen çalışan ancak sigorta kaydı bulunmayan tüm işçilerin sigorta başlangıç tarihi sisteme 8 Kasım 2025 olarak işlendi. Yani 7 kişi öldükten sonra sigortalı görünür hale getirildi.