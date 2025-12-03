Menü Kapat
Editor
Editor
 Baran Aksoy

Parfüm fabrikası faciasında skandal olay! İşçilerin sigortalarını öldükleri gün yaptılar

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan bir parfüm fabrikasında meydana gelen yangında, ikisi çocuk 7 işçi feci şekilde hayatını kaybetti. Devam eden soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu yeni bir skandalı daha ortaya çıkardı. yangın faciasında ölen işçilerin SGK girişlerinin öldükleri gün yapıldığı tespit edildi.

’nin ilçesindeki parfüm fabrikasında 7 işçi yanarak feci şekilde hayatını kaybetti. Yangına ilişkin devam eden soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu yeni bir skandalı daha ortaya çıkardı.

PARFÜM FABRİKASINDA NELER OLDU?

Rapora göre patlama, imalat alanında bulunan oksijen tüplerinin alev almasıyla başladı ve diğer kimyasal maddelere sıçrayarak yangının şiddetlenmesine neden oldu.

Parfüm fabrikası faciasında skandal olay! İşçilerin sigortalarını öldükleri gün yaptılar

NE YANGIN MERDİVENİ NE DE ACİL ÇIKIŞ KAPISI: HİÇ BİRİ YOK!

Fabrikada ne merdiveni, ne alarm sistemi ne de acil çıkış kapısı vardı... Endüstriyel kaza olarak nitelenen olayda şirket yönetimi asli, Dilovası Belediyesi ise tali kusurlu sayıldı.

Parfüm fabrikası faciasında skandal olay! İşçilerin sigortalarını öldükleri gün yaptılar

YALNIZCA BİR KİŞİ SİGORTALIYDI

SGK müfettişlerinin raporuna göre, iş yerinde çalışan 13 kişiden yalnızca biri sigortalıydı. Yangında hayatını kaybeden ve yaralananların ise sigortası yoktu.

SİGORTYA YOK, GÜNLÜK 500 TL ÜCRET

Ölen işçilerin yakınları, fabrika sahibinin küçük yaşta kız çocuklarını 500–600 lira yevmiye ile çalıştırdığını iddia etti.

Parfüm fabrikası faciasında skandal olay! İşçilerin sigortalarını öldükleri gün yaptılar

FABRİKA SAHİBİ ÖLDÜ

Yangının ardından Yalova’da döviz ve TL dolu bir el çantasıyla yakalanarak tutuklanan fabrika sahibi Kurtuluş Oransal, cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.

ÖLDÜKLERİ GÜN SİGORTALI YAPTILAR

Bilirkişi raporunda bir rezalet daha ortaya çıktı. iş yerinde fiilen çalışan ancak sigorta kaydı bulunmayan tüm işçilerin sigorta başlangıç tarihi sisteme 8 Kasım 2025 olarak işlendi. Yani 7 kişi öldükten sonra sigortalı görünür hale getirildi.

