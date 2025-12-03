Menü Kapat
Ankara’da sular ne zaman gelecek? ASKİ mahalle mahalle açıkladı (3 Aralık 2025 Ankara su kesintisi listesi)

Aralık 03, 2025 09:58
1
3 Aralık 2025 Ankara su kesintisi listesi

Ankara’da birçok ilçede 2 Aralık’ta başlayan su kesintileri 3 Aralık’ta da devam ediyor. ASKİ tarafından yapılan açıklamaya göre Başkentlileri susuz bırakan kesintilerin altında büyük oranda su kaynaklarında yaşanan azalma yatıyor. Bazı mahallelerde ise suların yaşanan arızalar nedeniyle kesildiği belirtiliyor. Peki, Ankara’da sular ne zaman gelecek? İşte cevabı…

2
3 Aralık 2025 Ankara su kesintisi listesi

ASKİ tarafından yapılan açıklamaya göre 3 Aralık Çarşamba günü Altındağ, Mamak, Keçiören, Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. Bazı bölgelerde kent genelinde su kaynaklarımızda yaşanan azalma ve şebeke üzerindeki yoğun kullanım nedeniyle gerçekleşen kesintiler günün farklı saatlerinde son bulacak. İşte 3 Aralık 2025 Ankara su kesintisi listesinin ayrıntıları…

3
3 Aralık 2025 Ankara su kesintisi listesi

3 ARALIK 2025 ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 2.12.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 3.12.2025 17:00:00

Detay: Sayın abonelerimiz, İlimiz genelinde su kaynaklarımızda yaşanan azalma ve şebeke üzerindeki yoğun kullanım nedeniyle bazı bölgelerde dönemsel su kesintileri yapılacaktır. Kesintilerin etkilerini en aza indirmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür eder, suyun daha verimli kullanılmasının önemini hatırlatırız.
Etkilenen Yerler: Aydıncık, Tatlar, Kavaklı, Karapürçek, Beşikkaya, Başpınar, Feridun Çelik, Solfasol, Battalgazi, Doğantepe, Önder, Ulubey, Yıldıztepe, Güneşevler, Aydınlıkevler, Örnek, Gültepe, Atıfbey, Kale, Hacı Bayram, Hacettepe, Zübeyde Hanım, Baraj Mahallelerin tamamı

4
3 Aralık 2025 Ankara su kesintisi listesi

MAMAK

Arıza Tarihi: 2.12.2025 10:00:00

Tamir Tarihi: 3.12.2025 08:00:00

Detay: Yoğun su kullanımı ve yaşanan kuraklık nedeniyle, su depolarındaki su seviyesinin düşmesi sonucunda, bazı mahallelerde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanabilecektir. Suyun üst kotlara erişim tarih ve saati: 04.12.2025 11:00
Etkilenen Yerler: Başak Mahallesi Bostancık Mahallesi Ekin Mahallesi Altıağaç Mahallesi Karaağaç Mahallesi Hüseyin Gazi Mahallesi Harman Mahallesi Bahçeleriçi Mahallesi Bahçelerüstü Mahallesi Çağlayan Mahallesi Misket Mahallesi Gülveren Mahallesi Hürel Mahallesi Anayurt Mahallesi Diriliş Mahallesi Şafaktepe Mahallesi Demirlibahçe Mahallesi Mehtap Mahallesi Derbent Mahallesi Araplar Mahallesi Dostlar Mahallesi Tepecik Mahallesi Köstence Mahallesi Boğaziçi Mahallesi Dutluk Mahallesi Üreğil Mahallesi Şahapgürler Mahallesi Yeşilbayır Mahallesi Kayaş Mahallesi Küçük Kayaş Mahallesi Kıbrısköyü Mahallesi Yenibayındır Mahallesi Eskibayındır Mahallesi Ortaköy Mahallesi Kutludüğün Mahallesi Lalahan (Karşıyaka) Mahallesi Lalahan (İstasyon) Mahallesi Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

5
3 Aralık 2025 Ankara su kesintisi listesi

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 2.12.2025 10:00:00

Tamir Tarihi: 3.12.2025 09:00:00

Detay: Sayın abonelerimiz, İlimiz genelinde su kaynaklarımızda yaşanan azalma ve şebeke üzerindeki yoğun kullanım nedeniyle bazı bölgelerde dönemsel su kesintileri yapılacaktır. Kesintilerin etkilerini en aza indirmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür eder, suyun daha verimli kullanılmasının önemini hatırlatırız.
Etkilenen Yerler: Basınevleri - şevkat-Hasköy- kavacık subay evleri - kamil oçak - gümüşdere mahallesi , karargahtepe mah ve civarı alt kotları

6
3 Aralık 2025 Ankara su kesintisi listesi

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 2.12.2025 16:35:00

Tamir Tarihi: 3.12.2025 12:00:00

Detay: Yenimahalle İlçesi; İnönü Mahallesi 1782 Sokak içerisinde içme suyu şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle, plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Başkent sitesi,

7
3 Aralık 2025 Ankara su kesintisi listesi

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 2.12.2025 22:00:00

Tamir Tarihi: 3.12.2025 17:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Yeşilova Mahallesi 309 Sokak içerisinde içme suyu hattından oluşan arıza nedeni ile plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Yeşilova Mahallesi bir kısmı

