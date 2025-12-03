Ankara’da sular ne zaman gelecek? ASKİ mahalle mahalle açıkladı (3 Aralık 2025 Ankara su kesintisi listesi)

Ankara’da birçok ilçede 2 Aralık’ta başlayan su kesintileri 3 Aralık’ta da devam ediyor. ASKİ tarafından yapılan açıklamaya göre Başkentlileri susuz bırakan kesintilerin altında büyük oranda su kaynaklarında yaşanan azalma yatıyor. Bazı mahallelerde ise suların yaşanan arızalar nedeniyle kesildiği belirtiliyor. Peki, Ankara’da sular ne zaman gelecek? İşte cevabı…