TGRT Haber
Gündem
Piyasa değeri tam 1 milyon 300 bin lira! Hepsi operasyonda ele geçirildi

Burdur'da jandarma ekipleri kritik bir operasyona imza attı. Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 300 bin lira olan kaçak ürünler ele geçirildi.

Piyasa değeri tam 1 milyon 300 bin lira! Hepsi operasyonda ele geçirildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.12.2025
09:55
|
GÜNCELLEME:
03.12.2025
09:55

Burdur'da ekiplerince piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 300 bin lira olan kaçak ürünler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince savcılık koordinesinde ve organize suçların önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda E.E. isimli sahsın adresinde arama yapıldı. Yapılan aramada 109 adet elektronik eşya, 6 bin 245 adet cep telefonu aksesuarı, 2 bin 215 adet cep telefonu şarj cihazı, 6 adet tablet, 13 adet kamera, 5 adet dron, 39 adet akıllı saat, 2 adet kaynak makinesi, 1 adet para sayma makinesi ve 4 adet projektör ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerlerinin yaklaşık 1 milyon 300 bin lira olduğu öğrenilirken, E.E. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

ETİKETLER
#kaçakçılık
#jandarma
#organize suç
#Elektronik Eşya
#Cep Telefonu Aksesuarları
#Gündem
