İzmir Güzelbahçe, Narlıdere su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? İZSU 24 saat süreyle su kesintisi yapılacağını duyurdu

Bugün (3 Aralık 2025 Çarşamba) İzmir'in Narlıdere ilçesinin belirli mahallelerinde ve Güzelbahçe ilçesinin tamamında arıza kaynaklı su kesintisi yaşanıyor.

İZSU tarafından yaşanan su kesintisinin nedeni ve detaylarıyla ilgili açıklama yapıldı. Vatandaşlar tarafından İzmir Güzelbahçe, Narlıdere su kesintisi ne zaman, saat kaçta biteceği merak ediliyor.

İZMİR GÜZELBAHÇE SU KEİSNTİSİ SAAT KAÇTA BİTECEK 3 ARALIK?

İZSU tarafından açıklanan bilgilere göre Güzelbahçe ilçesinin tamamında 24 saatlik su kesintisi yaşanacak. 3 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da başlayacak olan su kesintisi, 4 Aralık 2025 Perşembe günü saat 10.00'da sona erecek.

Narlıdere ilçesi, Liman Reis Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi ile Hasan Ali Yücel Sokak kavşağında bulunan Q800'lük çelik boru hattında meydana gelen arıza nedeniyle 24 saatlik su kesintisi yapma zorunluluğunun oluştuğu açıklandı.

İZMİR NARLIDERE SU KESİNTİSİ 3 ARALIK

İzmir'in Narlıdere ilçesinin ise Limanreis Mahallesi'nde Q800'lük çelik boru hattında meydana gelen arıza nedeniyle 24 saatlik su kesintisi yaşanıyor. Konuyla ilgili İZSU tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Narlıdere İlçesi, Liman Reis Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi ile Hasan Ali Yücel Sokak kavşağında meydana gelen Q800'lük çelik boru hattında meydana gelen arıza nedeniyle, 03.12.2025 Çarşamba günü saat 10:00 ile 04.12.2025 Perşembe saat 10:00'a kadar 24 saat su kesintisi yapma zorunluluğu oluşmuştur."

İZMİR SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ 3 ARALIK

İzmir'in Seferihisar ilçesinin Akarca, Hıdırlık, Sığacık ve Tepecik mahallelerinde elektrik bakım çalışmalarındna dolayı su kesintisi yaşanıyor. Sabah saat 10.00 sıralarında başlayan su kesintisi, saat 17.00'de sona erecek. İZSU tarafından yapılan açıklamada "GEDİZ elektrik kaynaklı bakım çalışması nedeniyle kuyu ve depolarımızda enerji kesintisi yaşanacaktır bu neden ile bölgede basınç düşüklüğü yaşanabilir." ifadeleri kullanıldı.