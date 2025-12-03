Menü Kapat
 Özge Sönmez

Murat Cemcir yoğun bakıma kaldırıldı! Uzman isim belirti göstermeyen sinsi tehlikeye karşı uyardı

Ünlü oyuncu Murat Cemcir, geçtiğimiz günlerde divertikül kanaması sebebiyle yoğun bakıma alındı. Oyuncudan gelecek güzel haber beklenirken uzmanlar da peş peşe uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Esin Korkut, genellikle ağrısız gelişen ancak hayati risk taşıyan bu kanamalara dikkat çekti.

Murat Cemcir yoğun bakıma kaldırıldı! Uzman isim belirti göstermeyen sinsi tehlikeye karşı uyardı
03.12.2025
saat ikonu 09:35
03.12.2025
saat ikonu 09:59

Kardeş Payı, İşler Güçler, Ahlat Ağacı, Düğün Denek gibi filmlerde başrol oynayan ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde apar topr yoğun bakıma alındı. Divertikül kanaması sebebiyle hastaneye kaldırılan Murat Cemcir'den gelecek güzel haber beklenirken, Prof. Dr. Esin Korkut ağrısız gelişen ancak hayati risk taşıyan kanamalara karşı uyardı.

Murat Cemcir yoğun bakıma kaldırıldı! Uzman isim belirti göstermeyen sinsi tehlikeye karşı uyardı

ANİ VE AĞRISIZ

Korkut, "Divertikül kanaması, kalın bağırsak duvarında oluşan küçük cep şeklindeki çıkıntıların (divertikül) damarlarında meydana gelen yırtılma veya zedelenmedir. Genellikle ani gelişir ve ağrısız bir bağırsak kanaması olarak kendini gösterir" dedi.

BELİRTİ GÖSTERMİYOR

Divertiküllerin özellikle kalın bağırsakta, küçük baloncuklar şeklinde ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Korkut, "Divertiküller yaşla birlikte özellikle 50 yaş üstü, yoğun kabızlık sorunu olan hastalarda görülüyor. Çoğu zaman herhangi bir şikâyet oluşturmadan kolonoskopide tesadüfen tespit ediliyor. Ancak komplikasyonlar ortaya çıktığında ciddi ağrı ve yoğun kanamaya yol açabiliyor" diye konuştu.

ÇARPINTI VE HALSİZLİĞE DİKKAT

Divertiküler kanamaların genellikle parlak taze kan şeklinde ortaya çıktığını ve hemoroid kanamalarından ayırt edilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Korkut, "Hastalar genellikle çarpıntı, halsizlik ve genel durum düşkünlüğü ile acil servislere başvuruyor. Tanı için kolonoskopi ya da kolonoskopiyle tanı koyamadığımız vakalarda tomografi ve BT anjiyografi uygulanıyor ve aynı seansta tedavi edilebiliyor" ifadelerini kullandı.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ SIRALANDI

Özellikle ileri yaşta, kabızlık sorunu yaşayan ve ek hastalıkları olan, kan sulandırıcı kullanan hastaların risk altında olduğunu belirten Prof. Korkut, "Divertikülleri tesadüfen veya komplikasyon sonrası tespit edilen hastalarda lif tüketimini artırmak, bol sıvı almak, günlük egzersiz yapmak, sigara ve obeziteye dikkat etmek büyük önem taşıyor. Kan sulandırıcı kullanımı varsa mutlaka hekim kontrolünde alternatif seçenekler değerlendirilmeli" dedi. Divertiküler kanamaların basit kanamalar olmadığını, hayatı tehdit edebileceğini ifade eden Prof. Korkut, "Yüzde 80 oranında kanama kendi kendine durabiliyor. Gerekli durumlarda kolonoskopik girişimler veya nadiren cerrahi müdahaleler uygulanıyor. Tedavi sonrası yakın takip ile hastaların durumu stabilize ediliyor" diyerek sözlerini tamamladı.

