'Dik duran kaya' projesi halkı isyana sürükledi! Harcanacak para dudak uçuklattı

Avrupa ülkesi İsviçre'de muhteşem manzarasıyla ünlü Zermatt kasabına inşa edilmesi planan 260 metrelik gökdelen, halkı ayağa kaldırdı.

Apler'de yer alan kasabanın yerel mimar ve girişimcisi Heinz Julen tarafından bizzat tasarlanan proje, bittiğinde İsviçre'nin en yüksek binası olarak tarihe geçecek.

Julen'in "Lina Peak" ismini koyduğu 65 kattan oluşan yapı için yaklaşık 500 milyon euro harcanacağı öngörülüyor. Projenin içeriği ise şu şekilde:

32 katta yerel halk için uygun fiyatlı konut

Üst katlarda çoğunlukla yabancı yatırımcılara yönelik lüks daireler

2500 kişilik konser salonu

Spor merkezi, kreş, mağazalar ve restoranlar

"KRİZE KARŞI DİK DURAN BİR KAYA"

Yaklaşık 5800 kişilik nüfusu olan Zermatt, kış aylarında 40 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Avrupa’nın en pahalı konut piyasalarından biri olan bölgede metrekare fiyatları 20 bin İsviçre frangına yaklaşıyor.

Julen, gökdelene yönelik eleştirileri cevaplarken projeyi “Zermatt’ın konut krizine karşı dik duran bir kaya” olarak tanımladı.

Her ne kadar proje, konut sorununa “dikey bir çözüm” sunmayı hedeflese de birçok bölge sakini, gökdelenin Matterhorn Dağı manzarasını bozacağı, kasabanın aşırı turizm yükünü artıracağı ve Zermatt’ın kimliğini tehdit edeceği görüşünde.

Projenin gerçekleşmesi için tarım arazisi olarak sınıflandırılan mevcut arsada plan değişikliği yapılması gerekiyor. İsviçre’de bu tür büyük projelerde kamu oylaması zorunlu olduğu için, Lina Peak’in akıbeti halkın vereceği karara bağlı olacak.

Zermatt’ın ünlü manzarasının geleceğini belirleyecek bu tartışma, önümüzdeki aylarda İsviçre kamuoyunun gündeminde kalmaya devam edecek.