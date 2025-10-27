500 bin konut projesinde fiyatlar belli oldu! İşte kuraya katılma şartları

Menü Kapat
22°
81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konutla ilgili başvuru şartları ve fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde 500 bin konutun inşa edileceği 'Yüzyılın Konut Projesi'nin tüm detaylarının anlatıldığı videolu bir paylaşım yaptı. İşte sosyal konutlarla ilgili tüm detaylar...

ÖZEL KONTENJANLAR VAR!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un paylaştığı videoya göre; projeye 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar başvurabilecek. Projede; şehit aileleri ve gaziler, engelliler, emekliler, 3 ve daha fazla çocuklu aileler ile 18-30 yaş arası gençlere kontenjan ayrılacak.

 

İstanbul'da projeye başvuranların hane halkı aylık net geliri en fazla 145 bin lira olabilecek. Anadolu illerinde ise bu sınır 127 bin lira olacak.

Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil tapuda kayıtlı bağımsız konutu veya TOKİ ile sözleşmesi bulunmaması da gerekiyor. İl merkezindeki projeler için il merkezinde, ilçedeki projeler için ilçede, beldedeki projeler için proje belgesinde geriye dönük en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.

 

FİYATLAR DA AÇIKLANDI

Konutlar 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1'lerden oluşacak. Yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneğiyle satışa sunulacak konutların piyasası yine İstanbul'da farklı, Anadolu'da farklı olacak.

 

Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin TL'den satışa sunulacak. İstanbul'da da 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2 +1'ler 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 950 bin TL'den satışa sunulacak.

500 BİN KONUT HANGİ İLLERDE OLACAK?

Konutlar 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanırken başvuru tarihi, şartları ve ödeme planları da belli oldu. İlk etapta inşa edilecek konutların illere göre dağılımı şöyle:

"İstanbul 100 bin, Ankara 30 bin 780, İzmir 21 bin 520, Gaziantep 13 bin 940, Konya 13 bin 670, Şanlıurfa 13 bin 190, Diyarbakır 12 bin 170, Bursa 13 bin 730, Antalya 13 bin 160, Hatay 12 bin 640 ve Ardahan 540."

 

 

