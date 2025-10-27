500 bin konut projesinde fiyatlar belli oldu! İşte kuraya katılma şartları

500 BİN KONUT HANGİ İLLERDE OLACAK?

Konutlar 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanırken başvuru tarihi, şartları ve ödeme planları da belli oldu. İlk etapta inşa edilecek konutların illere göre dağılımı şöyle:

"İstanbul 100 bin, Ankara 30 bin 780, İzmir 21 bin 520, Gaziantep 13 bin 940, Konya 13 bin 670, Şanlıurfa 13 bin 190, Diyarbakır 12 bin 170, Bursa 13 bin 730, Antalya 13 bin 160, Hatay 12 bin 640 ve Ardahan 540."