Juventus Udinese maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Kenan Yıldız maç kadrosunda var mı?

İtalya Kupası'nda son 16 turu heyecanı bugün başlıyor. Karşılaşmalar kapsamında Juventus ile Udinese karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan karşılaşmada kazanan takım çeyrek finale yükselmeye hak kazanacak.

Taraftarlar tarafından Juventus - Udinese maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı araştırılmaya başlandı. Kenan Yıldız'ın maç kadrosunda oynayıp oynamayacağı belli oldu.

JUVENTUS - UDİNESE MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak olan Juventus - Udinese maçı açıklanan bilgilere göre bugün TRT Spor ekranlarından yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı canlı ve şifresiz olarak TRT Spor ekranlarından izleyebilecekler.

UDinese son 64 turunda Carrarese'yi 2-0 mağlup ederek son 32 turuna yükselmişti. Son 32 turunda ise Palermo ile karşılaşan Udinese rakibini 2-1 mağlup edip, son 16 turunda Juventus ile eşleşti. Juventus ise kupaya doğrudan son 16 turundan katılım sağladı.

JUVENTUS - UDİNESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya Kupası son 16 turu maçları kapsamında oynanacak olan Juventus - Udinese maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Francesco Fourneau yönetecek.

KENAN YILDIZ JUVENTUS - UDİNESE MAÇ KADROSUNDA VAR MI?

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın Juventus - Udinese maçında ilk 11'de başlaması bekleniyor. Kenan Yıdlız bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 17 maçta toplam 1.373 dakika süre aldı. Bu karşılaşmadalarda 5 gol ve 5 asist yapan milli futbolcumuz Juventus'un ilk 11'inin ayrılmaz parçalarından biri oldu.

JUVENTUS - UDİNESE MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Ev sahibi ekip Juventus'ta karşılaşma öncesinde Dusan Vlahovic, Daniele Rugani, Mattia Perin, Arkadiusz Milik'in sakatlığı bulunuyor. Dört futbolcunun da sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada oynaması beklenmiyor.

Konuk ekip Udinese tarafında ise Hassane Kamara haricinde eksik bir oyuncu bulunmuyor. Sol bek pozisyonunda oynayan 32 yaşındaki deneyimli isim Hassane Kamara'nın ise tedavisi henüz sona ermediği için karşılaşmada oynamayacağı tahmin ediliyor.

Juventus - Udinese maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Juventus: Gregorio, Kelly, Kalulu, Koopmeiners, Thuram, Kostic, Locatelli, Cambiaso, Kenan Yıldız, Conceiçao, David

Udinese: Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Ehizibue, Miller, Karlstrom, Atta, Zemura; Bravo, Buksa