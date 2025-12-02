Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Juventus Udinese maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Kenan Yıldız maç kadrosunda var mı?

İtalya Kupası son 16 turu maçları kapsamında milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın forma giydiği Juventus ile Udinese bu akşam karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmaya saatler kala taraftarlar tarafından Juventus - Udinese maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı araştırılmaya başlandı. Juventus - Udinese maçında Kenan Yıldız'ın ilk 11'de oynaması bekleniyor. Juventus - Udinese maç kadrosu, muhtemel 11'leri belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Juventus Udinese maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Kenan Yıldız maç kadrosunda var mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.12.2025
saat ikonu 21:30
|
GÜNCELLEME:
02.12.2025
saat ikonu 21:30

'nda son 16 turu heyecanı bugün başlıyor. Karşılaşmalar kapsamında ile karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan karşılaşmada kazanan takım çeyrek finale yükselmeye hak kazanacak.

Taraftarlar tarafından Juventus - Udinese maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı araştırılmaya başlandı. 'ın maç kadrosunda oynayıp oynamayacağı belli oldu.

Juventus Udinese maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Kenan Yıldız maç kadrosunda var mı?

JUVENTUS - UDİNESE MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak olan Juventus - Udinese maçı açıklanan bilgilere göre bugün ekranlarından yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı canlı ve şifresiz olarak TRT Spor ekranlarından izleyebilecekler.

UDinese son 64 turunda Carrarese'yi 2-0 mağlup ederek son 32 turuna yükselmişti. Son 32 turunda ise Palermo ile karşılaşan Udinese rakibini 2-1 mağlup edip, son 16 turunda Juventus ile eşleşti. Juventus ise kupaya doğrudan son 16 turundan katılım sağladı.

Juventus Udinese maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Kenan Yıldız maç kadrosunda var mı?

JUVENTUS - UDİNESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya Kupası son 16 turu maçları kapsamında oynanacak olan Juventus - Udinese maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Francesco Fourneau yönetecek.

Juventus Udinese maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Kenan Yıldız maç kadrosunda var mı?

KENAN YILDIZ JUVENTUS - UDİNESE MAÇ KADROSUNDA VAR MI?

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın Juventus - Udinese maçında ilk 11'de başlaması bekleniyor. Kenan Yıdlız bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 17 maçta toplam 1.373 dakika süre aldı. Bu karşılaşmadalarda 5 gol ve 5 asist yapan milli futbolcumuz Juventus'un ilk 11'inin ayrılmaz parçalarından biri oldu.

Juventus Udinese maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Kenan Yıldız maç kadrosunda var mı?

JUVENTUS - UDİNESE MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Ev sahibi ekip Juventus'ta karşılaşma öncesinde Dusan Vlahovic, Daniele Rugani, Mattia Perin, Arkadiusz Milik'in sakatlığı bulunuyor. Dört futbolcunun da sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada oynaması beklenmiyor.

Konuk ekip Udinese tarafında ise Hassane Kamara haricinde eksik bir oyuncu bulunmuyor. Sol bek pozisyonunda oynayan 32 yaşındaki deneyimli isim Hassane Kamara'nın ise tedavisi henüz sona ermediği için karşılaşmada oynamayacağı tahmin ediliyor.

Juventus Udinese maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Kenan Yıldız maç kadrosunda var mı?

Juventus - Udinese maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Juventus: Gregorio, Kelly, Kalulu, Koopmeiners, Thuram, Kostic, Locatelli, Cambiaso, Kenan Yıldız, Conceiçao, David

Udinese: Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Ehizibue, Miller, Karlstrom, Atta, Zemura; Bravo, Buksa

ETİKETLER
#udinese
#kenan yıldız
#juventus
#trt spor
#İtalya Kupası
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.