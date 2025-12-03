Emekliye düşük maaş şoku! İsa Karakaş 'yüzde 77 etkilenecek' diyerek uyardı

Karakaş, "Bugün 16.881 TL olan en düşük emekli maaşı, 2040-2050’de ne kadar olacak? Kimse bilmiyor. Bildiğimiz tek şey şu: Primini asgari ücret veya bir tık üzerinden ödeyen biri, emeklilik için gereken primi tamamladığında maaşının büyük bölümü zaten o taban aylığa sıkışacak" diyerek çalışanları uyardı.