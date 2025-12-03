Yapay zeka her işe musallat oluyor! Baş edemediği tek meslek var

Yapay zekânın en fazla etkilemesinin beklediği sektörlerin başında çağrı merkezleri geliyor. Müşteri Deneyimi Yönetimi ve Teknolojileri Derneği (MDYD) Yönetim Kurulu Başkanı Banu Hızlı yapay zekâ denilince ilk akla gelen sektörün çağrı merkezleri olduğunu belirterek “Yapay zekâ çağrı merkezlerini bitirecek mi? Sektörde yapay zekâ hâkimiyeti şu an yüzde 6-7’ler seviyesinde. Yapay zekâ hâkimiyeti için daha zaman var” dedi.

Hızlı, yapay zekânın verdiği cevapların tüketiciyi tatmin etmediğine dikkat çekerek “Her 10 tüketiciden 4’ü, olumsuz müşteri hizmetleri deneyiminde en kritik sorun olarak canlı temsilciye bağlanamamayı gösterirken, bu da tamamen otomatik sistemlerin insan etkileşimini hâlâ ikame edemediğini ortaya koyuyor. Çağrı merkezlerinde yapay zekâ kullanılacak ancak insana olan ihtiyaç bitmeyecek” dedi.