Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'den göndermeli paylaşım: Uykuların kaçsın

Balkondan düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümünde soruşturma devam ediyor. İddiaların odak noktasında olan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'den manidar bir paylaşım geldi.

GÜLLÜ'NÜN KIZI TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER'DEN İMALI PAYLAŞIM

İkinci kez ifadeye çağrılan Tuğyan Ülkem Gülter sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tanıklarının bir tanesi hariç hepsi sabıkalı, hepsi senin kontrolünde, (menfaatler…). Devran dönerse ‘Bizi yönlendirdi.’ derlerse, alsana yargıyı etkilemekten organize suç şebekesi… Demedi deme. Başkent Hukuk Bürosu bazen 22 kişi, bazen 20 kişiler; ‘Davalarınıza bedava bakacak.’ diyorsun. Saadete gel: sadece il dışı olmak üzere farklı büro adresleri olan üç avukat; kalan 19 avukat nerede? Atma be Recep, din kardeşiyiz. Uykuların kaçsın, turpun büyüğü heybedе… Yakında vizyonda.” dedi.

GÜLLÜ'NÜN KIZI TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER İLE BİRCAN DÜLGER'İN SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Tuğyan Ülkem Gülter'in, yakın arkadaşı Bircan Dülger'e attığı mesajlar ortaya çıkmış ve Gülter ikinci kez ifadeye çağrıldı. Tuğyan Ülkem Gülter ile Bircan Dülger'in konuşmasının da dava dosyasına girdiği öğrenildi. Tuğyan Ülkem Gülter ile Bircan Dülger, arasında geçen diyalog şu şekilde:

Bircan Dülger: Beni yaktın, yarın zorla savcılığa götürecekler. Mesajların ifşa oldu. Ben savcılıkta ne söyleyeceğim?

Tuğyan Ülkem Gülter: Ben çıktım aslanlar gibi ifademi verdim. Savcılığa gitmek varken neden Ferdi'nin yanına gidiyorsun?

Bircan Dülger: Savcılığa neden direkt gideyim? Kendimi neden ateşe atayım?

Tuğyan Ülkem Gülter: Kendini ateşe atacak ne yapmışsın ki? Bircan Dülger: Azmettirici olarak görünüyorum, farkında mısın? Tuğyan Ülkem Gülter: Tehdit etmedi mi bu adam seni oğlunla?

Bircan Dülger: İstediği kadar tehdit etsin beni Ferdi, bana bir şey yapamaz. Ben bu işte hiçbir suçum yokken yanacağım belli ki ama ben seni yarın