14°
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yeni ses kayıtları ortaya çıktı! "Beni Yaktın"

Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yakınlarının ifadeleri dava dosyasına girdi. Tuğyan Ülkem Gülter'in yakın arkadaşı Bircan Dülger'e konuşmaları ortaya çıktı. Söz konusu ses kayıtlarında Bircan Dülger'in "Beni yaktın, yarın zorla savcılığa götürecekler" dediği ortaya çıktı.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yeni ses kayıtları ortaya çıktı!
'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. Tuğyan Ülkem Gülter'in, yakın arkadaşı Bircan Dülger'e attığı mesajlar ortaya çıkmış ve Gülter ikinci kez ifadeye çağrıldı. Tuğyan Ülkem Gülter ile Bircan Dülger'in konuşmasının da dava dosyasına girdiği öğrenildi.

GÜLLÜ'NÜN KIZI TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER İLE BİRCAN DÜLGER'İN SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Tuğyan Ülkem Gülter ile Bircan Dülger, arasında geçen diyalog şu şekilde:

Bircan Dülger: Beni yaktın, yarın zorla savcılığa götürecekler. Mesajların ifşa oldu. Ben savcılıkta ne söyleyeceğim?

Tuğyan Ülkem Gülter: Ben çıktım aslanlar gibi ifademi verdim. Savcılığa gitmek varken neden Ferdi'nin yanına gidiyorsun?

Bircan Dülger: Savcılığa neden direkt gideyim? Kendimi neden ateşe atayım?

Tuğyan Ülkem Gülter: Kendini ateşe atacak ne yapmışsın ki?

Bircan Dülger: Azmettirici olarak görünüyorum, farkında mısın?

Tuğyan Ülkem Gülter: Tehdit etmedi mi bu adam seni oğlunla?

Bircan Dülger: İstediği kadar tehdit etsin beni Ferdi, bana bir şey yapamaz. Ben bu işte hiçbir suçum yokken yanacağım belli ki ama ben seni yarın

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yeni ses kayıtları ortaya çıktı! "Beni Yaktın"

BİRCAN DÜLGER'İN TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER HAKKINDAKİ İFADESİ "PES" DEDİRTTİ

Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki 6 katlı binanın en üst katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili tartışmalar büyüyor. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yakın arkadaşı olan Bircan Dülger, katıldığı programda Tuğyan ile ilgili yeni iddialar ortaya attı. Dülger, "Tuğyan’ı çok iyi tanıyorum. Şeytan onun yanında masum kalır. Ben o gün onu ikna etmeseydim, Güllü abla bir arabayla uçurumdan atılacaktı. Kafasında net bir plan vardı. Her zaman dile getirirdi. Cenazede göz göze geldik. ‘Abla ben yaptım ama çok pişmanım, keşke yapmasaydım’ dedi.” diyerek itiraflarını sıraladı.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yeni ses kayıtları ortaya çıktı! "Beni Yaktın"
ETİKETLER
#yalova
#ölüm
#suç
#iddia
#Güllü
#Tuğyan Ülkem Gülter
#Bircan Dülger
#Magazin
