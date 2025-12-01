Menü Kapat
TGRT Haber
14°
Spor
Editor
 Serhat Yıldız

ChatGpt ve Gemini'dan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için dikkat çeken tahmin: İkisi de aynı sonucu söyledi

Süper Lig'in 14. haftasında Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi yapay zekalar da sahaya çıktı! Hem ChatGPT hem de Gemini dev derbinin sonucunu tahmin ederek skor verdi! İşte yapay zekaya göre kazanacak takım…

ChatGpt ve Gemini'dan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için dikkat çeken tahmin: İkisi de aynı sonucu söyledi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.12.2025
12:29
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
12:51

Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy’de oynanacak derbi heyecanı giderek artıyor. Sarı-kırmızılılar liderliği koruma hedefiyle sahaya çıkarken, sarı-lacivertliler ise 3 puan alarak zirveyi devralmanın hesaplarını yapıyor.

ChatGpt ve Gemini'dan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için dikkat çeken tahmin: İkisi de aynı sonucu söyledi

Milyonlarca taraftarın merak ettiği derbi öncesi yapay zekadan da tahmin geldi. Futbolseverlerin sıkça başvurduğu iki popüler yapay zekâ uygulaması ChatGPT ve Gemini, istatistikler, kadro durumu ve saha avantajını değerlendirerek skor tahminini açıkladı.

ChatGpt ve Gemini'dan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için dikkat çeken tahmin: İkisi de aynı sonucu söyledi

CHATGPT: KADIKÖY AVANTAJI FENERBAHÇE’DEN YANA

ChatGPT’nin analizine göre Fenerbahçe, iç sahada sergilediği etkili performansla galibiyete daha yakın taraf. Rakibinin derbi tecrübesini de göz önünde bulunduran yapay zekâ, son duruma bakıldığında ibrenin Fenerbahçe’ye döndüğünü belirtti.

Tahmin edilen skor: 2-1 Fenerbahçe

ChatGpt ve Gemini'dan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için dikkat çeken tahmin: İkisi de aynı sonucu söyledi

GEMINI: GALATASARAY SAVUNMADA ZORLANABİLİR

Google’ın yapay zeka modeli Gemini ise, Galatasaray’da özellikle savunma kanatlarındaki belirsizliklerin risk yarattığını vurguladı. Son haftalarda hücum gücü yükselen Fenerbahçe’nin, seyirci desteğiyle birlikte galibiyete daha yakın olduğu görüşünü paylaştı.

Tahmin edilen skor: 3-1 Fenerbahçe

ChatGpt ve Gemini'dan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için dikkat çeken tahmin: İkisi de aynı sonucu söyledi

Dev derbi öncesi iki yapay zekanın da aynı sonucu işaret etmesi futbolseverlerde ekstra bir merak uyandırırken, tüm gözler bu akşam Kadıköy’de oynanacak mücadelede olacak.

Okan Buruk ve Tedesco'dan 10 kritik madde! Dev derbi öncesi planlar hazır
