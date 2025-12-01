ChatGpt ve Gemini'dan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için dikkat çeken tahmin: İkisi de aynı sonucu söyledi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy’de oynanacak derbi heyecanı giderek artıyor. Sarı-kırmızılılar liderliği koruma hedefiyle sahaya çıkarken, sarı-lacivertliler ise 3 puan alarak zirveyi devralmanın hesaplarını yapıyor.
Milyonlarca taraftarın merak ettiği derbi öncesi yapay zekadan da tahmin geldi. Futbolseverlerin sıkça başvurduğu iki popüler yapay zekâ uygulaması ChatGPT ve Gemini, istatistikler, kadro durumu ve saha avantajını değerlendirerek skor tahminini açıkladı.
ChatGPT’nin analizine göre Fenerbahçe, iç sahada sergilediği etkili performansla galibiyete daha yakın taraf. Rakibinin derbi tecrübesini de göz önünde bulunduran yapay zekâ, son duruma bakıldığında ibrenin Fenerbahçe’ye döndüğünü belirtti.
Tahmin edilen skor: 2-1 Fenerbahçe
Google’ın yapay zeka modeli Gemini ise, Galatasaray’da özellikle savunma kanatlarındaki belirsizliklerin risk yarattığını vurguladı. Son haftalarda hücum gücü yükselen Fenerbahçe’nin, seyirci desteğiyle birlikte galibiyete daha yakın olduğu görüşünü paylaştı.
Tahmin edilen skor: 3-1 Fenerbahçe
Dev derbi öncesi iki yapay zekanın da aynı sonucu işaret etmesi futbolseverlerde ekstra bir merak uyandırırken, tüm gözler bu akşam Kadıköy’de oynanacak mücadelede olacak.