Okan Buruk ve Tedesco'dan 10 kritik madde! Dev derbi öncesi planlar hazır

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka öncesi Samandıra ve Kemerburgaz'daki 10 kritik madde de belli oldu.

FENERBAHÇE TARAFI

1- Fenerbahçe derbiye moralli hazırlandı. Rize'de 2-0 geriden 5 gollü dönüş, takım içindeki inancı ciddi şekilde artırdı. Ferencvaros karşısında da 1-0'dan 1-1'i bulmak takımı diri tuttu.

2- Takımda iki eksik bulunuyor. Çağlar Söyüncü ve Szymanski, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. Ederson'a PFDK'dan ceza çıkmaması takımda sevinçle karşılandı.

SAMANDIRA'DA KAMP KURDU

3- Tedesco, Fenerbahçe'deki ilk günlerinde olduğu gibi yeniden Samandıra'da yatıp kalkmaya başladı. İtalyan hoca sayfalarca rakip analizi ve rapor videosu hazırladı.

4- Yönetim derbi için tarihi bir prim belirledi. Yaklaşık 3 milyon Euro'luk prim sözü verildi.

5- Yönetim takımın havasını yüksek tutmak için efsane futbolcuları, takımla ve taraftarla buluşturdu. Geçmişten bugüne birlik mesajı verildi.

OSİMHEN'E ÖZEL HAZIRLANDI

6- Tedesco, Osimhen'in 11'de başlama ihtimaline karşı oyuncularını hazırladı. Takım savunmasındaki planlar Nijeryalı futbolcunun özelliklerine göre oyunculara aktarıldı.

7- Son maçlara golleri ve asistleriyle damga vuran Asensio, derbiye özel olarak hazırlandı.

8– Tedesco'nun İsmail Yüksek-Fred ikilisinde tercihini İsmail'den yana kullanması bekleniyor. Genç teknik adam, orta sahada top kazanan ve fiziksel gücü yüksek bir ikili istiyor.

SOL BEK KARARSIZLIĞI

9- Oosterwolde ve Jhon Duran'a kart görmemeleri için uyarı yapıldı. Barış Alper ve Osimhen'e karşı dikkatli olması anlatıldı.

10- Tedesco Levent ve Brown arasında tercih yapacak. İtalyan çalıştırıcı, hücuma katkı açısından Levent'i beğenirken, savunmada Brown'u avantajlı görüyor

GALATASARAY TARAFI

1- Galatasaray bir hafta önce Fenerbahçe derbisini düşünmeye başladı ve US Gilloise maçında Lemina ile Osimhen riske edilmedi.

2- Hafta içinde bir gün dinlenen sarı-kırmızılı takım, cuma günü Kemerburgaz'da toplanarak dev maça hazırlandı.

SAKATLIKLARDAN MÜJDE GELDİ

3- Lemina ve Osimhen'e göre planlamasını yapan Okan Buruk'a bir güzel haber de Yunus Akgün'den geldi. Takımla çalışmalara başlayan Yunus derbiye yetişti.

4- Cezalı Eren, Metehan ve Sallai, tedavileri devam eden Singo ve Jakobs'un yanı sıra sakatlıkları geçmeyen Kaan ve Berkan, Kadıköy'de takımda yer alamayacak.

CİMBOM'DA 7 EKSİK

5- 7 eksiği bulunan Galatasaray'da Okan Buruk çözümü sağ beke Sanchez'i, stopere Lemina'yı çekmekte buldu.

6- Taktik çalışmalarda Uğurcan, Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, İlkay, Sane, Barış Alper ve Osimhen ilk 11'de görev yaptı.

BURUK'TAN KART UYARISI

7- Yunus Akgün ve Mauro Icardi ise derbide kulübeden hamle oyuncuları olacak.

8- Yerlilere Abdülkerim, yabancılara Torreira motivasyon konuşması yaptı. Okan Buruk da kart konusunda tüm oyuncularını uyardı.

DERBİNİN ŞİFRESİ

9- Derbinin şifresini sakinlik olarak gören Galatasaray sessiz kalarak dev maçı bekledi.

10- Başkan Dursun Özbek tesise gelerek takıma moralde bulundu ve Fenerbahçe galibiyetine açık çek verdi. Sarı-kırmızılı oyuncular, Kadıköy'den zaferle dönmeleri halinde galibiyet primlerini kendileri belirleyecek.