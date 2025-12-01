İstanbul'da bu akşam yağmur yağacak mı? 1 Aralık Fenerbahçe Galatasaray maçında hava durumu

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki ezeli rekabet bu akşam bir kez daha sahne oluyor. Süper Lig'in 14. haftası kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray maçı saat 20.00'de başlayacak. Taraftarlar tarafından karşılaşmaya saatler kala derbi hava durumu araştırılmaya başlandı. İstanbul'da bu akşam yağmur yağıp, yağmayacağı merak ediliyor.

İSTANBUL'DA BU AKŞAM YAĞMUR YAĞACAK MI 1 ARALIK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan bilgilere göre bugün saat 15.00'e kadar İstanbul'da sağanak yağış gerçekleşecek. Saat 15.2Ten itibaren ise havanın bulutlu olması bekleniyor.

Derbi saatinde ise hava Kadıköy'de parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığının ve hissedilen sıcaklığın 12 derece olması bekleniyor. Derbinin son yarım saatinde ise sıcaklık 1 derece düşerek 11 dereceyi görecek.

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİNDE YAĞMUR YAĞACAK MI?

MGM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde havanın yağmurlu olması beklenmiyor. Derbi saatinde havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. MGM tarafından paylaşılan 1 Aralık Pazartesi günü İstanbul, Kadıköy saatlik hava durumu tahmini şöyle: