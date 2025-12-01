Menü Kapat
SON DAKİKA!
Aktüel
 Hüseyin Bahcivan

İstanbul'da bu akşam yağmur yağacak mı? 1 Aralık Fenerbahçe Galatasaray maçında hava durumu

Süper Lig'de bugün Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya saatler kala İstanbul'da bu akşam yağmur yağacak mı sorusu gündeme geldi. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Galatasaray maçının hava durumu merak ediliyor. MGM 1 Aralık Kadıköy hava durumu raporunu paylaştı.

İstanbul'da bu akşam yağmur yağacak mı? 1 Aralık Fenerbahçe Galatasaray maçında hava durumu
ile arasındaki ezeli rekabet bu akşam bir kez daha sahne oluyor. 'in 14. haftası kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray maçı saat 20.00'de başlayacak. Taraftarlar tarafından karşılaşmaya saatler kala araştırılmaya başlandı. 'da bu akşam yağıp, yağmayacağı merak ediliyor.

İstanbul'da bu akşam yağmur yağacak mı? 1 Aralık Fenerbahçe Galatasaray maçında hava durumu

İSTANBUL'DA BU AKŞAM YAĞMUR YAĞACAK MI 1 ARALIK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan bilgilere göre bugün saat 15.00'e kadar İstanbul'da sağanak yağış gerçekleşecek. Saat 15.2Ten itibaren ise havanın bulutlu olması bekleniyor.

Derbi saatinde ise hava Kadıköy'de parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığının ve hissedilen sıcaklığın 12 derece olması bekleniyor. Derbinin son yarım saatinde ise sıcaklık 1 derece düşerek 11 dereceyi görecek.

İstanbul'da bu akşam yağmur yağacak mı? 1 Aralık Fenerbahçe Galatasaray maçında hava durumu

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİNDE YAĞMUR YAĞACAK MI?

MGM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde havanın yağmurlu olması beklenmiyor. Derbi saatinde havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. MGM tarafından paylaşılan 1 Aralık Pazartesi günü İstanbul, Kadıköy saatlik hava durumu tahmini şöyle:

İstanbul'da bu akşam yağmur yağacak mı? 1 Aralık Fenerbahçe Galatasaray maçında hava durumu
#istanbul
#galatasaray
#hava durumu
#süper lig
#yağmur
#derbi
#Fenerbahçe
#Aktüel
