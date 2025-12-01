Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Kredi çekenler dikkat! Banka masrafları geri alınabilir: TÜKONFED’den kritik 10 yıl uyarısı

Tüketici kredisi kullanma oranları giderek artarken, kredi masrafları ve sessiz zamlar da tüketiciyi yoruyor. TÜKONFED (Tüketici Konfederasyonu) Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a tüketicilerin haklarına yönelik kritik bilgiler verdi ve kredi borcu olan herkesi uyardı: Bu paraları geri alabilirsiniz.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
01.12.2025
saat ikonu 11:46
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
saat ikonu 11:52

Tüketiciler ihtiyaçlarını gidermek ve nakit akışını sağlamak için sıklıkla tüketici kredisine başvuruyor. Ancak 100.000 TL kredide ücreti alındığında tüketicinin eline 84.424 TL geçerken geri ödeme miktarı ise 209.400 TL’ye çıkıyor; yani kredilerde maliyet yüzde 100’ü aşıyor. Bankanın sizden aldığı haksız masraflar için 10 yıl içinde iade başvurusu yapılabiliyor. TÜKONFED (Tüketici Konfederasyonu) Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a krediler ve masraflarındaki tüketici haklarına ilişkin kritik bilgiler verdi.

Kredi çekenler dikkat! Banka masrafları geri alınabilir: TÜKONFED’den kritik 10 yıl uyarısı

KREDİ TAHSİS ÜCRETİ AZALDI MI?

Kredi tahsis ücreti neye göre değişiyor? Tüketicin ödediği meblağlarda gerçek bir azalma sağlandı mı?

3 Ekim 2014 tarihinde yayınlanıp yürürlüğe giren Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar hakkında Yönetmelik gereği, daha önce Kredi Dosya Masrafı adı altında alınan ücret, kredi tahsis ücreti olarak değiştirilmiştir. Yönetmeliğe göre; Bankaların alabileceği kredi tahsis ücreti, kredi miktarının Binde 5 i oranında alabilir.

Kredi çekenler dikkat! Banka masrafları geri alınabilir: TÜKONFED’den kritik 10 yıl uyarısı

Kredi tahsis ücretinin, kredi sözleşmesinde yazılması gereklidir ve bu ücretin alınacağı, sözleşmesi imzalanmadan, finansal tüketiciye bildirilmesi de şarttır.
Kredi tahsis ücretinin dışında bazı bankaların; istihbarat ücreti, ekspertiz ücreti gibi ücretler aldıklarına tanık olmaktayız. Bankalar, kredi için dışarıdan hizmet alması durumunda bu masrafı müşterilerinden alabilir. Özellikle, konut kredilerinde yüksek ekspertiz ücreti ile karşılaşmaktayız. Banka burada sadece; eksperlere ödenen ücreti alabilir.

Kredi çekenler dikkat! Banka masrafları geri alınabilir: TÜKONFED’den kritik 10 yıl uyarısı

SİGORTA YAPTIRIRKEN DİKKAT!

Bir başka konu ise; Tüketici Kredileri Yönetmeliğinde, “Kredi Bağlantılı Sigorta” olgusunu getirmiştir. Buna göre, daha önce kredinin Yargıtay tarafından kredinin güvencesi olarak kabul ettiği, yaşam sigortasını da Bankaların alabileceğini belirtmiştir. Bunun koşulu da; banka kredi kullanmadan tüketiciye krediyi sigortalı ve sigortasız istediğini sormalı, bunu yazılı ve imzalı yapmasıdır.

Kredi çekenler dikkat! Banka masrafları geri alınabilir: TÜKONFED’den kritik 10 yıl uyarısı

100 BİN LİRA KREDİ ÇEKEN BİR TÜKETİCİ NE KADAR MASRAF ÖDER?

100.000 TL kredide dışında kalan ek masraflar toplam maliyeti tüketicinin cebinden çıkan toplam maliyeti ortalama yüzde kaç artırıyor?

Somut olarak Bunu açıklayacak olursak, güncel olarak bir bankanın “avantajlı” kredi olarak sunduğu, 100.000 TL'nin finansal tüketiciye maliyetini hesaplayalım.
KREDİ MİKTARI : 100.000 TL
VADE . 24 ay
FAİZ ORANI : (Hayat Sigortalı ) %5,39
SİGORTA PRİMİ .15.576
AYLIK ÖDEME 8.725

24 AY SONRA ÖDENECEK TOPLAM PARA. 209.400 TL

Kredi çekenler dikkat! Banka masrafları geri alınabilir: TÜKONFED’den kritik 10 yıl uyarısı

100 BİN LİRANIN 84 BİN LİRASI TÜKETİCİNİN ELİNE GEÇECEK

Sigorta Ücreti verilecek kredin içerisinden alındığı düşünülürse; Finansal tüketicin eline 84.424 TL'sı geçecektir. Başka bir ifadeyle, tüketici 100.000 TL üzerinden ana para ve faiz ödeyecek ama 84.424 TL eline geçecektir. Peşin alınan sigorta primi nedeniyle, finansal tüketiciye kredinin maliyeti, % 100 ü aşmaktadır.

Kredi çekenler dikkat! Banka masrafları geri alınabilir: TÜKONFED’den kritik 10 yıl uyarısı

PARA ALMAK İÇİN 10 YIL HAKKINIZ VAR

Kaç yıl öncesine kadar çekilen kredilerin dosya masrafları ve haksız ücretleri için iade başvurusu yapabilir?

Bankaların haksız aldıkları masraf, faiz ve diğer giderlerde zaman aşımı, genel zaman aşımı olan 10 yıldır. Finansal tüketici, kendisinden Binde 5 ten fazla tahsis ücreti; yüksek faiz tahakkuku gibi konularda, öncelikle Bankaya müracaat ederek, talepte bulunmalı; Bankanın talebi ret etmesi halinde, bu miktarlar 2025 yılı için 149.000 TL'nin altında olacağından Tüketici Hakem heyetlerine başvurmalıdırlar.

Kredi çekenler dikkat! Banka masrafları geri alınabilir: TÜKONFED’den kritik 10 yıl uyarısı

Kredi çekecek bir vatandaş “Sessiz Zam” tuzağına düşmemek için sözleşmeyi imzalarken hangi maddeleri kontrol etmeli ve hangi sorular sorulmalı?

Tüketici burada EFEKKTİF FAİZİ Dikkate almalıdır. Efektif faiz (Gerçek Yıllık Maliyet Oranı / Yıllık Toplam Maliyet Oranı), tüketici kredilerinde kredi için ödediğiniz gerçek maliyeti gösteren orandır. Bankaların ilan ettiği aylık akdi faiz oranından farklıdır, çünkü efektif faiz:
• Faiz oranını,
• Tahsis ücreti gibi masrafları,
• Sigorta primlerini (zorunlu olanı),
• Ödeme periyotlarını (aylık, 3,6,…36 aylık vb.)
• Bileşik faiz etkisini
Finansal Tüketici, her türlü reklamda belirtilen akdi faiz yerine; Efektif Faizin, kendisine maliyeti olduğunu bilmeli;

Kredi çekenler dikkat! Banka masrafları geri alınabilir: TÜKONFED’den kritik 10 yıl uyarısı

CAYMA HAKKINIZ 15 GÜN

Efektif Faiz oranının sözleşmede yazılması zorunludur. Ayrıca kredi tahsis ücreti de alacaksa; bu hususun da sözleşmede yazılması şarttır. Bir diğer unsur ise; sadece yaşam sigortasının alınması doğal olup, konut sigortası; eşya sigortası, kaza sigortası gibi sigortalar kredi bağlantılı sigorta olmadığından, krediyi kullandıktan 15 gün sonra tüketicin cayma hakkı vardır. Sözleşmeler, genellikle Banka genel müdürlüklerinde hazırlandığından; Şubelerde veya online işlemlerde tüketicin pazarlık hakkı ve şansı yoktur. Tüketici Bankaları web sayfalarından maliyetleri karşılaştırmalıdır, Dolandırıcılık olaylarından kaçınmak için, sosyal medyada yer alan düşük faiz önerilerini dikkate almamalı veya reklamı tıklayarak değil, bankanın web sayfasından kontrol etmelidir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Borcu olanlar dikkat! Borç kapatma kredisi ve yapılandırma için TÜKONFED'den kritik uyarı
Borcunu ödemeyenin maaşına haciz gelebilir! Uzman avukat kredi ve kredi kartı borçlularının son şansını açıkladı
ETİKETLER
#faiz
#kredi
#sigorta
#tüketici hakları
#Tüketicinkredisi
#Kredi Masrafları
#Kredi Sözleşmesi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.