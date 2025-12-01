Menü Kapat
Editor
 Dilek Ulusan

Cenk Tosun ile Ece Tosun boşandı! Yüklü miktarda nafaka ödedi

Fenerbahçe'de forma giyen Cenk Tosun ile eşi Ece Tosun'un sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı. Sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeye devam çiftten Cenk Tosun'un eşine yüklü miktarda nafaka ödediği ortaya çıktı.

Cenk Tosun ile Ece Tosun boşandı! Yüklü miktarda nafaka ödedi
KAYNAK:
Takvim
|
GİRİŞ:
01.12.2025
11:44
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
12:15

ile Ece Tosun çifti 2016 yılında görkemli bir törenle evlendi. İki çocukları olan çift, mutlu evlilikleriyle parmakla gösteriliyordu. Çiftin boşandığı iddiaları sosyal medyayı salladı. Cenk Tosun'un Ece Tosun'a yüklü miktarda ödediği ve İstanbul ile Çeşme'de iki tane ev bıraktığı da arasında yer aldı.

ECE TOSUN İLE CENK TOSUN'UN BOŞANDIĞI İDDİA EDİLDİ

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; Sosyal medyada Ece-Cenk Tosun çiftinin gözde aşkının bittiği ve boşandıkları iddiaları dolaşıma girdi. İddiaya göre ikili resmen yollarını ayırdı. Bu ayrılığın ardından Cenk Tosun’un eşine yüksek miktarda nafaka ödediği ileri sürüldü. Basına yansıyan bilgilere göre çiftin kararı almasının nedeni ise henüz netlik kazanmadı. Boşanmayı karara bağlayan çift, süreç boyunca dikkat çekmemek için sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmamayı tercih ettiler. Tarafların sosyal medyada birbirini hâlâ takip etmesi de karşı tarafı kafa karıştırdı. Resmi olarak boşanmanın ne zaman gerçekleştiği henüz netleşmedi.

Cenk Tosun ile Ece Tosun boşandı! Yüklü miktarda nafaka ödedi

CENK TOSUN, ECE TOSUN'A YÜKLÜ MİKTARDA NAFAKA ÖDEDİ

İddialara göre Cenk Tosun eşine yüklü miktarda nafaka verdi. Boşanmanın ardından tarafların sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ise dikkatlerden kaçmadı. İddiaya göre ikili boşanmanın ardından da birbirinden tamamen kopmadı. Cenk Tosun’un eşi Ece Tosun’a manevi destek verdiği ve çocukları için sık sık bir araya geldikleri konuşuluyor. Çiftin boşanmasının nedeni henüz bilinmezken sosyal medyada dolaşan iddiaların doğruluğu merakla bekleniyor.

Cenk Tosun ile Ece Tosun boşandı! Yüklü miktarda nafaka ödedi

CENK TOSUN BOŞANMA İDDİALARINI YALANLADI

Cenk Tosun sosyal medya hesabından paylaşım yaparak iddiaları yalanladı. Tosun, "Aile hayatıyla ön planda olan bir futbolcu olarak, hiçbir gerçekliği olmayan, boşandığımıza dair çıkan haberleri hayretle karşıladım. Mutlu bir evliliğimiz, huzurlu bir yuvamız var. Böyle asılsız iddiaların hiçbir araştırma yapılmadan, eşimi üzeceği ve çocuklarımı etkileyeceği düşünülmeden servis edilmesini kabul edemem. Konuyla ilgili tüm yasal haklarımızı kullanacağımı kamuoyuna duyurmak isterim. Saygılarımla, Cenk Tosun" dedi.

Cenk Tosun ile Ece Tosun boşandı! Yüklü miktarda nafaka ödedi
