Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Clio’da yeni dönem başlıyor! 1 depoyla 1450 km yol gidecek

Aralık 01, 2025 12:12
1
Clio’da yeni dönem

Tüm zamanların en çok satılan Fransız otomobili olma özelliğini elinde bulunduran Renault Clio’da yeni dönem başlıyor. 20 yıldır Bursa’da üretilen popüler araç radikal değişikliklerle kullanıcının beğenisine sunulacak. Benzinli, LPG’li ve hibrit seçenekleri ile üretilecek yeni nesil Clio’nun en dikkat çeken yanı ise bir depo yakıt ile 1450 kilometre yol gidebilecek olması.

2

Renault Clio’nun yeni modelleri Portekiz’de gerçekleşen etkinlik ile ilk kez yollarla buluştu. Bursa’da üretilen ve Türkiye’de büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan Fransız Clio’nun 6. Nesil modelleri özellikle yakıt tasarrufu ile dikkat çekti. 2026’da Türkiye’de yollarda görmeye başlayacağımız aracın bazı modellerinde yüzde 40 oranında yakıt tasarrufu sağlanacağı kaydedildi. İşte yeni Renault Clio hakkında detaylar…

3

İKİ DONANIM VERSİYONU OLACAK

Portekiz’de tanıtımı yapılan Clio 6 iki donanım versiyonu ile piyasaya sürülecek. Giriş versiyon Evolution'da, adaptif hız sabitleyici ve elektrikli park freni gibi özellikler standart olarak bulunacak.

Esprit Alpine isimli üst donanımda ise, 18 inç jantlar, Google entegre bilgi-eğlence sistemi ve yarı otonom sürüş özelliklerine sahip.

4

3 FARKLI MOTOR SEÇENEĞİ

Clio’da 3 farklı motor seçeneği yer alıyor.

Tam hibrit E-Tech 160 hp, ürün gamının tepe noktasını oluşturuyor. Bu motorun benzinli motorlara kıyasla yakıt tüketimini yüzde 40’a kadar azaltabildiği belirtiliyor.

Şehir içi ve çevresinde sürüş süresinin yüzde 80’ine kadarını elektrik modunda gerçekleştirebilen hibrit seçenecek, ÖTV teşviği ile 2026'nın ikinci yarısında pazara sunulacak.

Bu güç seçeneğinde, 1.4 kWsa kapasiteli batarya görev yapıyor. 0–100 km/s hızlanma süresi ise 8.3 saniyeye olarak açıklanıyor. Sistemin toplam tork değeri ise 205 Nm.

Yeni 1.2 litre 115 hp benzinli motor ise, Şubat ayından itibaren satışa sunulacak. TCe 115 olarak adlandırılan üç silindirli bu ünitenin, Austral ve Rafale’deki tam hibrit E-Tech 200 hp sisteminin içten yanmalı motorunun aynısı olduğu açıklanıyor.

Direkt enjeksiyon ve Atkinson çevrimine sahip TCe 115, EDC 6 çift kavramalı otomatik şanzıman ile tercih edilebilecek. 115 beygirlik motor, 190 Nm de tork üretiyor.

1.2 litrelik üç silindirli motorun, 200 Nm torka sahip LPG'li bir versiyonu da Clio'da sunulacak. 120 beygir güç üreten bu motor ile Clio'da 50 litrelik LPG deposu bulunuyor. Otomobilin toplam menzili ise 1.450 km olarak açıklanıyor.

LPG'li Clio'nun 2026’nın ikinci yarısında satışa sunulması bekleniyor.

5

BİR DEPOYLA 1450 KM YOL KAT EDECEK

Yenilenmiş ve geliştirilmiş motor seçenekleri ile 2026’ya damga vurması beklenen Benzin–LPG 120 hp EDC Motor bir depoyla 1450 km yol kat edebilecek.

Bu mesafeye bakıldığında ise Renault Clio’nun yeni modeliyle İstanbul’dan Ankara’ya tek depo benzin ile gidip gelebilir bir de üzerine Balıkesir seyahati ekleyebilirsiniz.

6

TASARIMDA RADİKAL DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Motor seçenekleri kadar tasarımda da radikal değişikliğe gidilen Clio 6'nın dış tasarımında, markanın diğer otomobilleri ile de arasında en ufak bir görsel bağ bulunmuyor.

Ön ve arka kısımda logolar olmasa yeni Clio'nun bir Renault olduğunu tahmin etmek gerçekten çok zor olacağı düşünülüyor.

Nesil değişimi ile birlikte, uzunluğu 67 mm artışla 4.12 metreye çıkan Clio'nun, genişliği de 39 mm artış ile 1.77 metreye çıkarılmış. Bu yeni oranlar, daha uzun bir kaput ile birleşince dinamik bir görüntü de kendiliğinden gelmiş.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.