Clio’da yeni dönem başlıyor! 1 depoyla 1450 km yol gidecek

3 FARKLI MOTOR SEÇENEĞİ

Clio’da 3 farklı motor seçeneği yer alıyor.

Tam hibrit E-Tech 160 hp, ürün gamının tepe noktasını oluşturuyor. Bu motorun benzinli motorlara kıyasla yakıt tüketimini yüzde 40’a kadar azaltabildiği belirtiliyor.

Şehir içi ve çevresinde sürüş süresinin yüzde 80’ine kadarını elektrik modunda gerçekleştirebilen hibrit seçenecek, ÖTV teşviği ile 2026'nın ikinci yarısında pazara sunulacak.

Bu güç seçeneğinde, 1.4 kWsa kapasiteli batarya görev yapıyor. 0–100 km/s hızlanma süresi ise 8.3 saniyeye olarak açıklanıyor. Sistemin toplam tork değeri ise 205 Nm.

Yeni 1.2 litre 115 hp benzinli motor ise, Şubat ayından itibaren satışa sunulacak. TCe 115 olarak adlandırılan üç silindirli bu ünitenin, Austral ve Rafale’deki tam hibrit E-Tech 200 hp sisteminin içten yanmalı motorunun aynısı olduğu açıklanıyor.

Direkt enjeksiyon ve Atkinson çevrimine sahip TCe 115, EDC 6 çift kavramalı otomatik şanzıman ile tercih edilebilecek. 115 beygirlik motor, 190 Nm de tork üretiyor.

1.2 litrelik üç silindirli motorun, 200 Nm torka sahip LPG'li bir versiyonu da Clio'da sunulacak. 120 beygir güç üreten bu motor ile Clio'da 50 litrelik LPG deposu bulunuyor. Otomobilin toplam menzili ise 1.450 km olarak açıklanıyor.

LPG'li Clio'nun 2026’nın ikinci yarısında satışa sunulması bekleniyor.