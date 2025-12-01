Elon Musk: Optimus robotlar Tesla fabrikalarında başka Optimus'lar üretecek

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
DDR5 belleklerdeki ani yükseliş, PC toplama pazarını frenledi; anakart satışları neredeyse yarıya indi.
PC donanım tarafında işler bir süredir iyi gitmiyor. DRAM fiyatları öyle bir tırmandı ki, kullanıcılar yeni RAM almaya çekinir hâle geldi. Bu da zincirleme bir etki oluşturarak özellikle anakart satışlarını sert biçimde aşağı çekti.
Sektör kaynaklarından Board Channels’ın aktardığına göre MSI, GIGABYTE ve ASUS gibi dev üreticilerin anakart satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40 ila 50 arasında gerilemiş durumda.
Normalde indirim dönemlerinin hareketli geçmesi beklenirdi ama işler pek de öyle olmadı. Ekim ayından bu yana DDR5 fiyatlarının 2 ila 4 katına çıkması, kullanıcıları RAM alışverişinden uzaklaştırdı. Kullanıcı RAM almıyorsa, sistem kurmayı da erteliyor haliyle… Bu yüzden üreticilerin önümüzdeki aylarda satış stratejilerini yeniden masaya yatırması konuşuluyor.
Asıl sorunlardan biri de piyasadaki DDR4 seçeneklerinin hızla ortadan kalkması. Hem AMD hem Intel, yeni nesil platformlarını tamamen DDR5 üzerine kurdu. Yılın başında fiyatlar makul seviyelere inince birçok kullanıcı AM5 ve LGA1851 gibi yeni sistemlere geçmeye başlamıştı.
Ama yüksek kapasiteli bellek almak isteyenler şimdi beklemek zorunda. Fiyatlar böyle olunca yükseltme planları da rafa kalkıyor. Yeni PC toplamayı düşünenlerin çoğu “biraz daha bekleyeyim” noktasına gelmiş durumda.
Bu kadar sert düşüş varken işlemci satışlarında da benzer bir gerilemenin kapıda olduğu açıkça görülüyor.
Üreticiler süreci yumuşatmak için anakartları DDR5 RAM kitleriyle paket hâlinde satmaya başladı bile. Ancak bu yöntem, hali hazırda anakartı olan kullanıcılar için bir anlam ifade etmiyor.