Elon Musk: Optimus robotlar Tesla fabrikalarında başka Optimus'lar üretecek

Hava Durumu
DDR5 belleklerdeki ani yükseliş, PC toplama pazarını frenledi; anakart satışları neredeyse yarıya indi.

PC donanım tarafında işler bir süredir iyi gitmiyor. DRAM fiyatları öyle bir tırmandı ki, kullanıcılar yeni RAM almaya çekinir hâle geldi. Bu da zincirleme bir etki oluşturarak özellikle anakart satışlarını sert biçimde aşağı çekti.

2

SATIŞLARDA YÜZDE 40–50’LİK ÇÖKÜŞ

Sektör kaynaklarından Board Channels'ın aktardığına göre MSI, GIGABYTE ve ASUS gibi dev üreticilerin anakart satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40 ila 50 arasında gerilemiş durumda.

3

Normalde indirim dönemlerinin hareketli geçmesi beklenirdi ama işler pek de öyle olmadı. Ekim ayından bu yana DDR5 fiyatlarının 2 ila 4 katına çıkması, kullanıcıları RAM alışverişinden uzaklaştırdı. Kullanıcı RAM almıyorsa, sistem kurmayı da erteliyor haliyle… Bu yüzden üreticilerin önümüzdeki aylarda satış stratejilerini yeniden masaya yatırması konuşuluyor.

4

DDR5'E ZORUNLU GEÇİŞ SÜRECİ İŞLERİ DAHA DA SIKINTIYA SOKTU

Asıl sorunlardan biri de piyasadaki DDR4 seçeneklerinin hızla ortadan kalkması. Hem AMD hem Intel, yeni nesil platformlarını tamamen DDR5 üzerine kurdu. Yılın başında fiyatlar makul seviyelere inince birçok kullanıcı AM5 ve LGA1851 gibi yeni sistemlere geçmeye başlamıştı.

5

Ama yüksek kapasiteli bellek almak isteyenler şimdi beklemek zorunda. Fiyatlar böyle olunca yükseltme planları da rafa kalkıyor. Yeni PC toplamayı düşünenlerin çoğu "biraz daha bekleyeyim" noktasına gelmiş durumda.

Bu kadar sert düşüş varken işlemci satışlarında da benzer bir gerilemenin kapıda olduğu açıkça görülüyor.

Bu kadar sert düşüş varken işlemci satışlarında da benzer bir gerilemenin kapıda olduğu açıkça görülüyor.

6

BAZI ÜRETİCİLERDEN İLGİNÇ ÇÖZÜM: ANAKART + RAM PAKETLERİ

Üreticiler süreci yumuşatmak için anakartları DDR5 RAM kitleriyle paket hâlinde satmaya başladı bile. Ancak bu yöntem, hali hazırda anakartı olan kullanıcılar için bir anlam ifade etmiyor.

