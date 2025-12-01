Telefon hatlarında yeni dönem! Detaylar belli oldu: Sadece 3 ay süre verildi

TBMM’ye sunulan torba yasa tasarısında, cep telefonu aboneliklerine ilişkin yeni düzenlemeler yer aldı. Yeni düzenlemeyle birlikte cep telefonu aboneliğinde köklü bir değişikliğe gidilecek.

ELEKTRONİK KİMLİK DOĞRULAMA ŞART

Tasarıya göre, cep telefonu şirketleri, ilgili kanunlarda resmi kimlik belgesi olarak kabul edilse bile, elektronik kimlik doğrulama özelliği bulunmayan kimliklerle abonelik işlemi yapamayacak. Abonelik kaydı, “kişinin kimliğinin; kimlik belgesi ile yüz veya parmak izi özetine dayalı biyometrik veriler ya da kimliği doğrulayıcı şifre aracılığıyla” doğrulanması esasına göre gerçekleştirilecek.

3 AYDA BİR HATLAR DENETLENECEK

Firmalar, üç ayda bir tüm abonelerin ölüm veya tüzel kişiliğin sona ermesi gibi hallerle aktif olup olmadığını resmi makamlardan teyit edecek, teyit edemezse, abonelikleri iptal edecek.

YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARINA YENİ KURAL

Tasarıda ayrıca yabancı ülke vatandaşları ve göçmenlere yönelik yeni kurallara da yer verildi. Abonelik işlemi yapılacak yabancı uyruklu kişinin elektronik kimlik doğrulama özelliğine sahip bir belgesi yoksa, telefon şirketi bu kişinin kimliği ile yüz veya parmak izine ilişkin biyometrik verilerini Göç İdaresi Başkanlığı’ndan talep edecek.

AMAÇ SUÇLA MÜCADELE

Tasarının gerekçesinde, mobil hatların suç ve dolandırıcılık için kullanıldığı, çok sayıda abonelikler yapılarak yasal takibin güçleştirildiği belirtildi. Tasarıyla, dolandırıcılık, hırsızlık ve banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında kullanıldığı tespit edilen telefon hatlarının hemen kapatılması amaçlanıyor.