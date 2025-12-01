Menü Kapat
14°
Telefon hatlarında yeni dönem! Detaylar belli oldu: Sadece 3 ay süre verildi

TBMM'ye sunulan tasarıya göre, cep telefonu aboneliğinde köklü bir değişikliğe gidilmek üzere... Firmaların sürekli olarak kontrol sağlayacak ve aktif olmayan cep telefonu numaraları 3 ayda otomatik kapatılacak. Artık bir kişi adına onlarca hat açılamayacak, yabancılara artık özel numara verilecek. İşte yeni düzenlemenin detayları...

KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
01.12.2025
saat ikonu 09:54
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
saat ikonu 10:00

TBMM’ye sunulan torba yasa tasarısında, aboneliklerine ilişkin yeni düzenlemeler yer aldı. Yeni düzenlemeyle birlikte cep telefonu aboneliğinde köklü bir değişikliğe gidilecek.

ELEKTRONİK KİMLİK DOĞRULAMA ŞART

Tasarıya göre, cep telefonu şirketleri, ilgili kanunlarda resmi kimlik belgesi olarak kabul edilse bile, elektronik kimlik doğrulama özelliği bulunmayan kimliklerle işlemi yapamayacak. Abonelik kaydı, “kişinin kimliğinin; kimlik belgesi ile yüz veya parmak izi özetine dayalı biyometrik veriler ya da kimliği doğrulayıcı şifre aracılığıyla” doğrulanması esasına göre gerçekleştirilecek.

Telefon hatlarında yeni dönem! Detaylar belli oldu: Sadece 3 ay süre verildi

3 AYDA BİR HATLAR DENETLENECEK

Firmalar, üç ayda bir tüm abonelerin ölüm veya tüzel kişiliğin sona ermesi gibi hallerle aktif olup olmadığını resmi makamlardan teyit edecek, teyit edemezse, abonelikleri iptal edecek.

Telefon hatlarında yeni dönem! Detaylar belli oldu: Sadece 3 ay süre verildi

YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARINA YENİ KURAL

Tasarıda ayrıca yabancı ülke vatandaşları ve göçmenlere yönelik yeni kurallara da yer verildi. Abonelik işlemi yapılacak yabancı uyruklu kişinin elektronik kimlik doğrulama özelliğine sahip bir belgesi yoksa, telefon şirketi bu kişinin kimliği ile yüz veya parmak izine ilişkin biyometrik verilerini Göç İdaresi Başkanlığı’ndan talep edecek.

Telefon hatlarında yeni dönem! Detaylar belli oldu: Sadece 3 ay süre verildi

AMAÇ SUÇLA MÜCADELE

Tasarının gerekçesinde, mobil hatların suç ve için kullanıldığı, çok sayıda abonelikler yapılarak yasal takibin güçleştirildiği belirtildi. Tasarıyla, dolandırıcılık, hırsızlık ve banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında kullanıldığı tespit edilen telefon hatlarının hemen kapatılması amaçlanıyor.

