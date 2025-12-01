Menü Kapat
Hava Durumu
14°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

KPSS şartı yok! Kamuda kariyer fırsatı: Rekabet Kurumu 40 uzman alımı yapacak

Rekabet Kurumu'nun 40 rekabet uzman yardımcısı alımı yapacağı duyuruldu. Adaylar yazılı ve sözlü sınavlardan geçecek, sınavlar ise Ankara'da yapılacak. KPSS şartı ise aranmayacak. İşte Rekabet Kurumu'nun yapacağı alımın detayları...

KPSS şartı yok! Kamuda kariyer fırsatı: Rekabet Kurumu 40 uzman alımı yapacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.12.2025
saat ikonu 08:41
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
saat ikonu 08:46

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Kurum, 10'u genel, 10'u iktisat, 10'u hukuk ve 10'u bilişim kadrolarında olmak üzere 40 rekabet uzman yardımcısı alacak.

Sınava katılacak her aday, tek kadroya başvurabilecek.

Adaylar, 2 Aralık 2025-2 Ocak 2026 tarihlerinde -Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden başvuru yapabilecek.

KPSS şartı yok! Kamuda kariyer fırsatı: Rekabet Kurumu 40 uzman alımı yapacak

SINAVLAR ANKARA'DA YAPILACAK

Sınavlar, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada tamamlanacak. Yazılı sınav, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü 'da gerçekleştirilecek.

Öte yandan, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında edilmek üzere 4 müfettiş yardımcısı alımı için sınav yapılacak.

Sınav için başvurular, 8 Aralık Pazartesi günü saat 23.59'a kadar Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) internet adresi üzerinden alınacak.

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olacak, yazılı bölüm 14-15 Şubat 2026'da dört ayrı oturumda Ankara'da gerçekleştirilecek.

