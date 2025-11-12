Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları, isim listesi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2.764 işçi alımı kura çekimi bugün gerçekleştirilecek

Sağlık Bakanlığı tarafından bugün 2 bin 764 sürekli işçi alımı kura çekimi gerçekleştirilecek. Kura çekiminin sona ermesinin ardından ise sonuçların ne zaman, saat kaçta açıklanacağı gündem oldu. Sağlık Bakanlığı isim listesini yayımlayacağı saati duyurdu.

12.11.2025
12.11.2025
tarafından taşra teşkilatı hizmet birimlerinde görevlendirilmek üzere 2 bin 764 işçi alımı gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

8-13 Ekim tarihleri arasında üzerinde işçi alımı başvuru işlemleri gerçekleştirilmişti. Başvuruların ardından ise bugün (12 Kasım 2025 Çarşamba) saat 10.30'da Sağlık Bakanlığı'nın Bilkent Yerleşkesinde Noter katılımı ile gerçekleştirilecek.

Vatandaşlar tarafından Sağlık Bakanlığı kura sonuçları, isim listesi ne zaman, saat kaçta yayımlanacağı merak ediliyor.

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları, isim listesi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2.764 işçi alımı kura çekimi bugün gerçekleştirilecek

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI, İSİM LİSTESİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanalığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürülüğü'nün resmi internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre kura sonuçları bugün saat 17.00'den sonra yayınlanacak.

Adaylar Sağlık Bakanlığı'nın başvuru sonuçları ekranına T.C. kimlik numaraları, baba adı, doğum yılı bilgilerini giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecekler.

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları, isim listesi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2.764 işçi alımı kura çekimi bugün gerçekleştirilecek

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan kura çekimi bugün saat 10.30'da başlayacak. Bakanlığın resmi YouTube hesabı aracılığıyla adaylar kura çekimini takip edebilecekler.

