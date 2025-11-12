Sağlık Bakanlığı kura sonuçları, isim listesi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2.764 işçi alımı kura çekimi bugün gerçekleştirilecek

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Sağlık Bakanlığı tarafından taşra teşkilatı hizmet birimlerinde görevlendirilmek üzere 2 bin 764 işçi alımı gerçekleştirileceği duyurulmuştu.
8-13 Ekim tarihleri arasında İŞKUR üzerinde işçi alımı başvuru işlemleri gerçekleştirilmişti. Başvuruların ardından kura çekimi ise bugün (12 Kasım 2025 Çarşamba) saat 10.30'da Sağlık Bakanlığı'nın Bilkent Yerleşkesinde Noter katılımı ile gerçekleştirilecek.
Vatandaşlar tarafından Sağlık Bakanlığı kura sonuçları, isim listesi ne zaman, saat kaçta yayımlanacağı merak ediliyor.
Sağlık Bakanalığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürülüğü'nün resmi internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre kura sonuçları bugün saat 17.00'den sonra yayınlanacak.
Adaylar Sağlık Bakanlığı'nın başvuru sonuçları ekranına T.C. kimlik numaraları, baba adı, doğum yılı bilgilerini giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecekler.
Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan kura çekimi bugün saat 10.30'da başlayacak. Bakanlığın resmi YouTube hesabı aracılığıyla adaylar kura çekimini takip edebilecekler.