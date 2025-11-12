Sağlık Bakanlığı kura sonuçları, isim listesi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2.764 işçi alımı kura çekimi bugün gerçekleştirilecek

Sağlık Bakanlığı tarafından taşra teşkilatı hizmet birimlerinde görevlendirilmek üzere 2 bin 764 işçi alımı gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

8-13 Ekim tarihleri arasında İŞKUR üzerinde işçi alımı başvuru işlemleri gerçekleştirilmişti. Başvuruların ardından kura çekimi ise bugün (12 Kasım 2025 Çarşamba) saat 10.30'da Sağlık Bakanlığı'nın Bilkent Yerleşkesinde Noter katılımı ile gerçekleştirilecek.

Vatandaşlar tarafından Sağlık Bakanlığı kura sonuçları, isim listesi ne zaman, saat kaçta yayımlanacağı merak ediliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI, İSİM LİSTESİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanalığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürülüğü'nün resmi internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre kura sonuçları bugün saat 17.00'den sonra yayınlanacak.

Adaylar Sağlık Bakanlığı'nın başvuru sonuçları ekranına T.C. kimlik numaraları, baba adı, doğum yılı bilgilerini giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecekler.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan kura çekimi bugün saat 10.30'da başlayacak. Bakanlığın resmi YouTube hesabı aracılığıyla adaylar kura çekimini takip edebilecekler.