Magazin
 Dilek Ulusan

Selin Yağcıoğlu’nun, o dönemki sevgilisi Allan Hakko ile Kerem Bürsin’i puanladığı video gündem oldu: Woow değil

Kerem Bürsin ile sevgili olan sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu'nun son ayrıldığı sevilisi Allan Hakko ile Kerem Bürsin'i puanladığı anların videosu tekrar gündem oldu. Selin Yağcıoğlu Kerem Bürsin hakkında ise "Çok da woow değil" sözleri dikkat çekti.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.12.2025
10:09
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
10:09

Son olarak Çarpıntı dizisinde rol alan , son günlerde özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Aşk yaşadıkları ortaya çıkan Selin Yağcıoğlu işle Kerem Bürsin'den ise ilk kare geldi. Çok konuşulan ikiliden Selin Yağcıoğlu'nun bir önceki sevgilisi Allan Hakko ile Kerem Bürsin'i puanladığı anlar ortaya çıktı.

KEREM BÜRSİN İLE SELİN YAĞCIOĞLU'NDAN İLK KARE GELDİ

İlk olarak beraberliklerini gizleyen kerem Bürsin ile Selin Yağcıoğlu çifti birbirlerinin paylaşımına yaptıkları yorumla aşklarını ilan etti. Son olarak Selin Yağcıoğlu, kerem Bürsin ile çektirdiği kareyi keserek hesabından paylaştı.

Selin Yağcıoğlu’nun, o dönemki sevgilisi Allan Hakko ile Kerem Bürsin’i puanladığı video gündem oldu: Woow değil

SELİN YAĞCIOĞLU'NUN ALLON HAKKO İLE KEREM BÜRSİN'İ PUANLADIĞI ANLAR

Sosyal medya sayfasını aktif olarak kullanan Selin Yağcıoğlu'nun aylar önce eski sevgilisi Allan Hakko ile çektiği video tekrar gündem oldu. Selin Yağcıoğlu'nun ünlüleri sıraladığı videosunda, Kerem Bürsin hakkında "Sevderi ama çok da woow değil" sözleri gündem oldu.

Selin Yağcıoğlu’nun, o dönemki sevgilisi Allan Hakko ile Kerem Bürsin’i puanladığı video gündem oldu: Woow değil
Oyuncu İbrahim Yıldız'ın son sağlık durumunda yeni gelişme!
Güllü'nün ölümünde cinayet şüphesi! Eski eşi Gürol Gülter sessizliğini bozdu: Ateş olmayan yerden duman çıkmaz
