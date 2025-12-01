Selin Yağcıoğlu’nun, o dönemki sevgilisi Allan Hakko ile Kerem Bürsin’i puanladığı video gündem oldu: Woow değil

Son olarak Çarpıntı dizisinde rol alan Kerem Bürsin, son günlerde özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Aşk yaşadıkları ortaya çıkan Selin Yağcıoğlu işle Kerem Bürsin'den ise ilk kare geldi. Çok konuşulan ikiliden Selin Yağcıoğlu'nun bir önceki sevgilisi Allan Hakko ile Kerem Bürsin'i puanladığı anlar ortaya çıktı.

KEREM BÜRSİN İLE SELİN YAĞCIOĞLU'NDAN İLK KARE GELDİ

İlk olarak beraberliklerini gizleyen kerem Bürsin ile Selin Yağcıoğlu çifti birbirlerinin paylaşımına yaptıkları yorumla aşklarını ilan etti. Son olarak Selin Yağcıoğlu, kerem Bürsin ile çektirdiği kareyi keserek sosyal medya hesabından paylaştı.

SELİN YAĞCIOĞLU'NUN ALLON HAKKO İLE KEREM BÜRSİN'İ PUANLADIĞI ANLAR

Sosyal medya sayfasını aktif olarak kullanan Selin Yağcıoğlu'nun aylar önce eski sevgilisi Allan Hakko ile çektiği video tekrar gündem oldu. Selin Yağcıoğlu'nun ünlüleri sıraladığı videosunda, Kerem Bürsin hakkında "Sevderi ama çok da woow değil" sözleri gündem oldu.