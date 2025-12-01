Elon Musk’tan insanları endişelendiren Optimus açıklaması

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Tesla’nın insansı robotu Optimus için geri sayım başladı. Musk, üretim hatlarında bir süre sonra robotların robot üreteceği bir düzenin kurulacağını söylüyor.
Tesla birkaç yıldır insansı robot projesi Optimus’a ağırlık veriyor. İlk zamanlarda yavaş ilerleyen proje, artık elle tutulur bir noktaya gelmiş durumda. Şirketin robotlarının çok yakında iş gücüne katılması, ardından da tüketicilere “yardımcı robot” olarak sunulması bekleniyor.
Elon Musk da son açıklamalarında bu dönüşümü hızlandıracak planlarından söz etti. Geçen günlerde Optimus’un seri üretim hattının kurulmaya başladığını duyuran Musk, şimdi de üretimle ilgili bir adım öteye geçen bir vizyon paylaştı: Optimus’ların başka Optimus’lar üreteceği bir sistem.
Musk’ın bu iddialı hedefi, ünlü matematikçi John von Neumann’ın 1940’larda ortaya attığı, kendi kendini kopyalayabilen araçlar fikrini çağrıştırıyor. Musk’a göre Optimus, tam da bu modele uygun bir yapı geliştirebilir. Yani fabrikalarda çalışan robotlar, üretim bantlarında yeni robotların ortaya çıkmasını sağlayacak.
Açıkçası bu, Musk’ın teknolojiyi nasıl gördüğüne dair çok şey söylüyor. Ona göre Optimus, tarihte şimdiye kadar üretilmiş en yüksek hacimli ürün hâline bile gelebilir.
Musk’ın planı oldukça şu şekilde işleyecek; İlk adımda Tesla’nın Fremont fabrikasında yıllık bir milyon adetlik bir üretim kapasitesi kurulacak. Ardından Teksas’taki Gigafactory’de on milyon adetlik daha büyük bir hat devreye alınacak. Uzun vadede Musk’ın aklındaki sayı çok daha büyük: Her yıl milyarlarca Optimus üretmek.
Bu senaryo kulağa bilimkurgudan fırlamış gibi gelse de Musk bunu yakın geleceğin gerçeği olarak görüyor. Hatta bu hafta yaptığı bir başka açıklamada, 10–20 yıl içinde çalışmanın “opsiyonel” hâle geleceğini söyledi.