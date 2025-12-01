Elon Musk’tan insanları endişelendiren Optimus açıklaması

VON NEUMANN GÖNDERMESİ: “KENDİNİ KOPYALAYABİLEN ROBOTLAR”

Musk’ın bu iddialı hedefi, ünlü matematikçi John von Neumann’ın 1940’larda ortaya attığı, kendi kendini kopyalayabilen araçlar fikrini çağrıştırıyor. Musk’a göre Optimus, tam da bu modele uygun bir yapı geliştirebilir. Yani fabrikalarda çalışan robotlar, üretim bantlarında yeni robotların ortaya çıkmasını sağlayacak.

Açıkçası bu, Musk’ın teknolojiyi nasıl gördüğüne dair çok şey söylüyor. Ona göre Optimus, tarihte şimdiye kadar üretilmiş en yüksek hacimli ürün hâline bile gelebilir.