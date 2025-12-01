Kar yağışı İstanbul'un kapısında! Bolu'da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı: Aralıksız yağıyor

Kategoriler
Bolu’nun yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı 2 gündür aralıksız sürüyor. Köroğlu Dağları’nın 2 bin 200 metrelik zirvesinde yer alan Kartalkaya, Aladağ, Sarıalan, Yedigöller ve Çele Tepesi bölgeleri beyaz örtüyle kaplandı.
İki gündür aralıklarla devam eden yağışın ardından özellikle Kartalkaya, Sarıalan ve Aladağ hattında kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Bu arada, beyaza bürünen bölge, dronla havadan görüntülendi.