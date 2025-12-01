İstanbul'un yanı başında kar sevinci! Kartepe beyaza büründü, yılın ilk karı düştü

Kategoriler
Kocaeli’nin önemli kış turizm merkezi olan Kartepe’de, beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesinde hava sıcaklığının 3 derece olarak ölçüldüğü belirtildi.
Kar yağışının başlamasıyla zirvedeki ağaçlar kısa sürede beyaza büründü ve bölgeye kartpostallık manzaralar hakim oldu.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kar sevincini dile getirerek, "Kocaeli'mize yılın ilk karı düştü. Rabbim bereketi, huzuru, güzelliğini arttırarak yağdırsın" ifadelerini kullandı.
Bu gelişme, bölgenin kış turizmi sezonu için hazırlıklarını hızlandırması anlamına geliyor.