Emlak vergisini ödemeyenler dikkat! Bugün son gün

Emlak vergisi ödemelerinde son gün 1 Aralık (bugün). Bina, arsa, iş yeri gibi gayrimenkulleri bulunanlardan ikinci taksitini ödemeyenlerin bugün gerekli miktarı yatırmaları gerekiyor.

VERGİDE KİMLER MUAF?

Yaşam konutu olarak brüt 200 metrekarenin altında sadece bir konutu olan emekliler ve emekli dul ve yetimler emlak vergisini ödemiyor. Engelliler, gaziler ve hiçbir geliri bulunmayanlar da emlak vergisinden muaf tutuluyor.

ÖDEMEYENLER CEZALI ÖDEYECEK

Vergisini zamanında ödemeyenler için aylık yüzde 3,5 gecikme zammı uygulanıyor. Taşınmazının kayıtlı adresteki belediyeye başvuranlar ya da e-devlet üzerinden ödemeler yapılabilecek.