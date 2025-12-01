Emlak vergisini ödemeyenler dikkat! Bugün son gün

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Emlak vergisi ödemelerinde son gün 1 Aralık (bugün). Bina, arsa, iş yeri gibi gayrimenkulleri bulunanlardan ikinci taksitini ödemeyenlerin bugün gerekli miktarı yatırmaları gerekiyor.
Yaşam konutu olarak brüt 200 metrekarenin altında sadece bir konutu olan emekliler ve emekli dul ve yetimler emlak vergisini ödemiyor. Engelliler, gaziler ve hiçbir geliri bulunmayanlar da emlak vergisinden muaf tutuluyor.
Vergisini zamanında ödemeyenler için aylık yüzde 3,5 gecikme zammı uygulanıyor. Taşınmazının kayıtlı adresteki belediyeye başvuranlar ya da e-devlet üzerinden ödemeler yapılabilecek.