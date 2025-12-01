Menü Kapat
 Ali Osman Polat

Türk petrol tankeri "Mersin" Afrika kıyılarında batıyor!

Senegal açıklarında teknik bir arıza nedeniyle su alan ve batma tehlikesiyle karşı karşıya kalan "Mersin" isimli Türk petrol tankeri için kriz masası kuruldu. Ekipler, tankerden hidrokarbon sızıntısını ve çevre felaketini önlemek için yoğun çaba gösteriyor.

Türk petrol tankeri
AA
01.12.2025
02:20
01.12.2025
02:20

Senegal’in başkenti Dakar açıklarında seyreden, Panama bayraklı olduğu belirtilen "Mersin" adlı petrol tankerinden gelen arıza bildirimi, bölge makamlarını alarma geçirdi. 27 Kasım'ı 28 Kasım'a bağlayan gece, geminin mürettebatı makine dairesinin su aldığı yönünde rapor verdi.

MÜRETTEBAT KURTARILDI, KRİZ MASASI TOPLANDI

Bildirimin ardından Dakar Otonom Limanı ve Deniz Güvenliğinden Sorumlu Yüksek Otorite işbirliğinde derhal bir kriz masası kuruldu. Yapılan açıklamada, gemideki tüm mürettebatın sağ salim kurtarıldığı ve can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Bölgeyi tehdit eden en büyük risk olan hidrokarbon sızıntısını önlemek için yoğun çaba gösterildiğinin altı çizildi. Ekipler, gemi çevresine ihtiyati tedbir olarak kirlilik önleyici bariyerler kurmaya başladı.

Tankerdeki su girişini durdurmak ve gemiyi stabilize etmek için çalışmalar sürerken, gemideki yakıtın güvenli şekilde boşaltılmasına yönelik alternatif seçeneklerin de değerlendirildiği kaydedildi.

