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 | Berrak Arıcan

İran Umman Denizi'nde petrol tankerine el koydu: Mürettebat gözaltında

Umman Denizi açıklarında 2 milyon litre kaçak akaryakıt taşıdığı öne sürülen yabancı petrol tankerine İran tarafından el konuldu. Tankerde bulunan 17 mürettebat ise gözaltında.

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İran Umman Denizi'nde petrol tankerine el koydu: Mürettebat gözaltında
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 10:57
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 10:57

, güneydeki açıklarında 2 milyon litre kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle yabancı bir petrol tankerine el koydu. Hürmüzgan Eyaleti Yargı Başkanı Mücteba Kahramani yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki deniz sınırlarında yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kolluk kuvvetlerinin Umman Denizi’nde seyir halindeki bir petrol tankerini durdurarak denetlediğini ifade etti.

MÜRETTEBAT GÖZALTINDA

Kahramani yapılan kontrollerde, geminin taşıdığı yakıtla ilgili belgelerde eksiklik tespit edildiğini ve yaklaşık 2 milyon litre kaçak akaryakıt taşındığının belirlendiğini aktardı. Kahramani, yabancı bandıralı tankerde bulunan kaptan ve mürettebat dahil olmak üzere 17 kişinin gözaltına alındığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

İran Umman Denizi'nde petrol tankerine el koydu: Mürettebat gözaltında

YABANCI ÜLKE AÇIKLANMADI

Tankerle ilgili delil toplama, yakıt numunelerinin analiz edilmesi ve belge doğrulama işlemlerinin sürdüğünü ifade eden Kahramani, adli sürecin tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini bildirdi.
Geminin ait olduğu ülke ve varış noktasına dair ayrıntılar açıklanmadı.

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#iran
#gözaltı
#umman denizi
#Kaçak Akaryakıt
#Petrol Tankeri
#Adli Soruşturma
#Dünya
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