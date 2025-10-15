Onarım için girdiği tersaneden külleri çıktı! Petrol tankeri alevlere teslim oldu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kategoriler
Endonezya'nın Batam şehrinde yer alan tersanede tamir çalışmaları yapılan MT Federal II adlı tankerde yerel saatle 04.00 sıralarında yangın çıktı.
Polis şefi Zaenal Arifin, tankerde çıkan yangın sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiğini, bazıları ağır 18 kişinin yaralandığını ifade etti.
Arifin, yaralıların hastanelere sevk edildiğini kaydetti.
Tankerin, yangının çıktığı sırada onarımda olması nedeniyle içinde petrol bulunmadığının altını çizen Arifin, yangının nedeninin araştırıldığını söyledi.
Batam'da haziran ayında da onarım sırasında bir gemi alev almış, 4 kişi ölmüş, 9 kişi yaralanmıştı.